Moukoko ostaja v Dortmundu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški nogometni reprezentant Yousouffa Moukoko je podaljšal pogodbo z nemškim prvoligašem Borussio iz Dortmunda. Osemnajstletnik bo po novem v Dortmundu do 30. junija 2026.

"Igral sem v mladinskih ekipah, tu naredil prve korake v poklicnem nogometu in zdaj sem pripravljen, da naredim naslednji korak v svojem razvoju skupaj s klubom," je Yousouffa Moukoko dejal v klubski izjavi.

Pred tem je športni direktor kluba Sebastian Kehl igralcu dal rok za odločitev do začetka drugega dela nemškega prvenstva, to pa je ta konec tedna. "Pomembno se nam je zdelo, da smo lahko končali pogajanja ta teden, da lahko vsi, še posebej Youssoufa, začnemo nogometno leto 2023 v miru in popolnoma osredotočeni na športne izzive," je po podpisu pogodbe dejal Kehl.

Mladi napadalec je padel v oči številnim velikim klubom, Transfermarkt pa ga trenutno ocenjuje na 30 milijonov evrov.

Kristiansen se seli v Leicester

V angleški klub Leicester se seli levi bočni obrambni igralec Victor Kristiansen, ki je doslej igral za ekipo Koebenhavn. Dvajsetletni igralec za člansko izbrano vrsto Danske še ni zaigral, bil pa je del mladinskih reprezentanc svoje države. Podpisal je pet in pol letno pogodbo, zneska pa ekipi nista objavili.

"Premier league je verjetno najboljša liga na svetu, Leicester pa v njej ena boljših ekip. Zelo se veselim novega izziva, to je res lepa priložnost," je dejal obetavni Kristiansen za spletno stran kluba. V ligi prvakov je v tej sezoni igral na vseh šestih tekmah Koebenhavna, dvakrat tudi z Manchester Cityjem.