Ponočevanje pred hudim porazom proti PSG ga bo drago stalo

Bayo je zaradi neprimernega vedenja že dobil klubski disciplinski ukor in ni bil v postavi za tekmo proti PSG, ki so jo nato njegovi soigralci visoko izgubili. Zdaj bo zaradi izleta po lokalih v središču Lilla v noči pred tekmo moral še globoko seči v žep, kot poroča AFP, ga bo klub kaznoval s 75.000 evri kazni. Poleg tega bo do nadaljnjega izgubil status člana prve ekipe.

Nogometaš iz Gvineje, ki je poleti prestopil v Lille iz Clermonta za 12 milijonov evrov, se ni prvič znašel v težavah. Lani ga je sodišče v Clermont-Ferrandu obsodilo na dva meseca pogojne kazni zaradi povzročitve prometne nesreče in pobega z mesta nesreče.