Močno slovensko obarvan čudež, ki se je zgodil v Italiji

Benevento do zgodovinske zmage v prvi italijanski ligi

Veliko veselje nogometašev Beneventa po zgodovinski zmagi v prvi italijanski ligi. Foto: Getty Images

Benevento je v prejšnji sezoni premagal Carpi v play-offu za italijansko prvo ligo in se prvič v 88-letni zgodovini uvrstil v elitni italijanski nogometni razred.

Seveda so pri tem klubu, ustanovljenem leta 1929, vedeli, da jih na tekmi z najboljšimi z Apeninskega polotoka, ki so danes sicer daleč od stare slave, čaka zahtevna naloga. Prav gotovo pa si niso mislili, da bo tako slabo, kot je bilo.

Junak Massimo Coda. Foto: Getty Images Ne nazadnje sploh nimajo najcenejše ekipe v ligi. Po podatkih transfermarkt.com je ekipa Beneventa, ki je v poletnem prestopnem roku za nakupe porabila 20 milijonov evrov, vredna 38 milijonov. Enako kot Spal in osem milijonov več kot Crotone.

Kljub temu je na prvo točko med prvoligaši Benevento čakal kar enajst tekem, ko je v začetku tega meseca z golom vratarja Alberta Brignolija v 95. minuti tekme pokvaril debi na klopi Milana Gennaru Gattusu in prišel do remija z 2:2, ki so ga v tem kraju s približno 60 tisoč prebivalci proslavili, kot da bi postali evropski prvaki.

Potem so sledili trije novi porazi in v soboto trenutek, ki so ga pri Beneventu čakali kar 19 tekem. Z 1:0 so premagali Chievo in v zadnji tekmi v letošnji sezoni dosegli zgodovinsko prvo zmago v italijanski prvi ligi.

V 64. minuti je za trenutek, ki ga ne bodo pozabili nikoli, z edinim golom na tekmi poskrbel Massimo Coda. Napadalec, ki smo ga pred štirimi leti lahko spoznali tudi v Sloveniji, ko je za Gorico eno sezono gole zabijal v slovenski prvi ligi.

Tekme Beneventa v prvi italijanski ligi:

Benevento : Roma 0:4

Crotone : Benevento 2:0

Benevento : Inter 1:2

Hellas Verona : Benevento 1:0

Benevento : Fiorentina 0:3

Cagliari : Benevento 2:1

Benevento : Lazio 1:5

Juventus : Benevento 2:1

Benevento : Sassuolo 1:2

Atalanta : Benevento 1:0

Benevento : Milan 2:2

Udinese : Benevento 2:0

Benevento : Spal 1:2

Genoa : Benevento 1:0

Benevento : Chievo 1:0

Trije Slovenci na igrišču, na tribuni nekdanji branilec Maribora

Dvoboj Vida Belca in Boštjana Cesarja. Foto: Getty Images Do točk je Beneventu pomagal tudi Vid Belec. Slovenski vratar, ki je v klub za 1,75 milijona evrov iz Carpija prišel poleti in sprva redno branil, nato izgubil mesto med vratnicama, na zadnjih treh tekmah pa se spet vrnil nanj. Na tekmi proti Chievu je zbral tri obrambe.

Da je bil čudež, ki se je zgodil v Beneventu, močno slovensko obarvan, sta poskrbela tudi Valter Birsa in Boštjan Cesar. Slovenska reprezentanta, ki sta pri gostih igrala od prve do zadnje minute.

Ob tem velja omeniti, da je bil na štadionu Cira Vigorita še en nogometaš, ki ga poznamo s slovenskih nogometnih zelenic.

Donedavni branilec Maribora Jean-Claude Billong, ki je v Benevento pred dnevi prestopil za dva milijona evrov in si je prišel v živo ogledat tekmo svojih novih delodajalcev, za katere bo nastopal v drugi polovici sezone in z njimi skušal opraviti skoraj nemogoče. Obstati v prvi ligi, nad katero pri Beneventu niso obupali. Zdaj, ko so prvič zmagali, sploh ne.

Verjamejo v čudež, vedno so

"Vem, da se sliši noro, a v klubu verjamemo, da bomo obstali med prvoligaši. Verjamemo, da lahko zmagamo na vsaki tekmi. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," pravi Roberto De Zerbi, drugi trener Beneventa v tej sezoni. Prvi, Marco Baroni, ki je klub pripeljal v prvo ligo, je zdržal do konca oktobra.

Trener Roberto De Zerbi verjame, da bo z Beneventom ostal med italijanskimi prvoligaši. Foto: Getty Images

"Zaslužili smo si zmago. Ne samo tokrat, tudi na nekaterih drugih tekmah, a nismo imeli sreče. Upam, da nam bodo te tri točke dvignile samozavest in bomo začeli nizati boljše rezultate. Fantom skušam dopovedati, da so zreli za igranje na takšni ravni. Upam, da bodo po tej pomembni zmagi vse boljši," je še povedal trener Beneventa, ki je s štirimi točkami prikovan na zadnje mesto prvenstvene lestvice. Za predzadnjim mestom po prvi polovici prvenstva zaostaja za devet točk. Za odrešilnim 17. mestom še dve več.

"Pred nami je zimski prestopni rok, ki je zelo pomemben. Poskušali se bomo okrepiti in narediti vse, da si zagotovimo obstanek. Verjamem, da se bomo dvignili po lestvici," je še dejal De Zerbi, ki ga naslednja tekma čaka prihodnji konec tedna.

V Benevento prihaja Sampdoria, ki ni v najboljši formi. Na zadnjih šestih tekmah je štirikrat izgubila. Priložnost za novo zmago?

Lestvica po polovici sezone:

1. Napoli 19 tekem – 48 točk

2. Juventus 19 – 47

3. Inter 19 – 41

4. Roma 18 – 39

5. Lazio 18 – 37

6. Sampdoria 18 – 30

7. Udinese 18 – 27

8. Fiorentina 19 - 27

9. Atalanta 19 - 27

10. Torino 19 – 25

11. AC Milan 19 - 25

12. Bologna 19 – 24

13. Chievo 19 – 21

14. Sassuolo 19 - 21

15. Cagliari 19 – 20

16. Genoa 18 – 17

17. Spal 19 – 15

18. Crotone 19 – 15

19. Verona 19 – 13

20. Benevento 19 – 4