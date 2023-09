Mnenje Uefe razburja, Ukrajinci s prošnjo evropskim zvezam

"Mladi nogometaši niso nič krivi. Ne bi smeli ogovarjati za dejanja njihove vlade," je morebitno dovoljenje mladim ruskim nogometašem komentiral predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

A z njegovim mnenjem se očitno ne strinjajo vsi. Angleška in švedska zveza sta že sporočili, da se njihovi nogometaši z ruskimi selekcijami ne bodo merili. Istega mnenja so pri poljski nogometni zvezi.

"Prepričani smo, da je vsak korak k ponovni integraciji ruskih športnikov nevaren in grozljiv trend, ki ne pomeni nič drugega kot podporo ruski teroristični državi in vsem njihovim zločinom, ki so jih storili v Ukrajini," pa so v pismu zvezam zapisali Ukrajinci.