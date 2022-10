NK Domžale že vrsto let dobro dela z mladimi in to se kaže tudi v letošnji prvi ligi. Začetna postava članske ekipe ob petkovi zmagi nad Gorico s 5:1 je bila v povprečju stara vsega 21,7 leta. Med najstniki, ki so bili na zelenici, je bil tudi 19-letni Emir Saitoski. V tej sezoni je zaigral že na 11 tekmah, na petih v prvi enajsterici. Za člane Domžal je sicer debitiral že v zadnjem krogu sezone 2019/2020. Skupaj je do danes odigral 26 prvoligaških tekem. V prejšnji sezoni je obenem igral še za mladinsko ekipo Domžal in na 14 tekmah mladinske lige zabil 10 golov ter asistiral še za pet zadetkov.

In ta nadarjeni nogometaš Domžal, ki je nogometno pot sicer začel v ljubljanski Olimpiji, bo odslej igral za slovensko reprezentanco! Kot je sporočila NZS, je Saitoski z 28. oktobrom 2022 na podlagi zahteve Nogometne zveze Slovenije pridobil pravico nastopa za slovenske reprezentance. Doslej je namreč nastopal za mlajše reprezentančne selekcije rodne Severne Makedonije. Menjavo nogometnega državljanstva je odobril Odbor za status igralcev Mednarodne nogometne zveze FIFA. Glede na svojo statistiko v Domžalah je torej pomembna okrepitev za reprezentanco do 21 let in morda v prihodnje tudi za člansko.