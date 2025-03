Mladi slovenski nogometaši izgubili s Finsko

Mlada slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na pripravah v Turčiji odigrala še drugo pripravljalno tekmo in izgubila s Finsko z 0:1. Finci se tako kot Slovenci pripravljajo na junijsko evropsko prvenstvo, do tesne zmage pa so prišli po golu Niklasa Pyyhtiäja v 17. minuti.

S tekmo so mladi slovenski reprezentanti sklenili nekajdnevne priprave v Turčiji. Na prvem prijateljskem dvoboju so Slovenci pred dnevi po izvajanju enajstmetrovk premagali Ukrajino, še eno udeleženko EP, gol pa je dosegel Tjaš Begić.

"Najprej pohvala vsem reprezentantom za delo, ki so ga opravili do sedaj in ga zaključujejo z jutrišnjo tekmo, ter odlično odigrano srečanje z Ukrajino. Kar se tiče reprezentance Finske, gre za novo udeleženko evropskega prvenstva. So zelo agresivna in kakovostna ekipa. Tukaj je kar nekaj fantov, ki so že bili poleg ali pa so na novo z nami. Dobili bomo nekaj odgovorov na vprašanja pred evropskim prvenstvom. V luči tega iščemo nadaljevanje pozitivne zgodbe. Zagotovo bomo znova tekmovalni, ob tem pa bomo iskali nove informacije in odgovore za to, kar nas čaka junija," je pred dvobojem s Finsko razmišljal selektor Andrej Razdrh.

Razdrh je tokrat premešal začetno enajsterico. Tako je priložnost za dokazovanje dobilo tudi nekaj nogometašev, ki so doslej igrali manj. V vratih Slovenije se je z nekaj obrambami izkazal Martin Turk, najlepše priložnosti za Slovenijo pa sta imela Tio Cipot in Marko Brest.

Reprezentanca se bo naslednjič zbrala po koncu klubske sezone. Priprave v Turčiji pa je zasenčila tudi hujša poškodba Marka Ristića, ki si je ob koncu tekme z Ukrajinci poškodoval koleno in ga čaka večmesečno okrevanje.

Slovenski nogometni upi bodo med 11. in 28. junijem nastopili na EP na Slovaškem. Slovenija se bo v skupini B v Dunajski Stredi in Nitri pomerila z Anglijo, Nemčijo in Češko. Najprej bo na vrsti tekma z Nemci v Nitri 12. junija.

Najboljši dve izbrani vrsti se bosta uvrstili v četrtfinale. V skupini A bodo igrali Slovaška, Španija, Italija in Romunija, v skupini C Portugalska, Francija, Poljska in Gruzija, v skupini D pa Finska, Nizozemska, Ukrajina in Danska.