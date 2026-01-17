Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
17. 1. 2026,
18.22

1 ura, 20 minut

Zimski prestopni rok

Mladi reprezentant se vrača iz ZDA, odslej bo igral na Poljskem

STA

Mitja Ilenič bo kariero nadaljeval na Poljskem.

Mitja Ilenič bo kariero nadaljeval na Poljskem.

Foto: Guli

Slovenski nogometaš Mitja Ilenič je tudi uradno zamenjal delodajalca. Iz New York Cityja, ki igra v severnoameriški ligi MLS, je prestopil v poljsko ligo k ekipi Rakow Czestochowa.

Mitja Ilenič je v New York prestopil leta 2023 iz Domžal, po podatkih Transfermarkta za milijon evrov. V zadnjih treh sezonah je odigral 68 tekem, dosegel tri gole in prispeval pet podaj.

V elitni poljski ligi se bo Ilenič pridružil kar nekaj rojakom, in sicer Dušanu Stojinoviću (Jagiellonia), Tamarju Svetlinu (Korona Kielce), Žanu Roglju (Wisla Plock), Petru Stojanoviću (Legia Varšava), Luki Zahoviču in Eriku Janži (oba Gornik Zabrze).

Rakow je trenutno četrti na lestvici domače lige, a ima le točko zaostanka za vodilnima Wislo Plock in Gornikom.

