Srbi na klop Partizana selijo Slovenca

Telegraf: Darko Milanič in Matjaž Kek v mislih partizana

Prihodnosti za srbskega nogometnega stratega Miroslava Đukića pri Partizanu ni več, piše srbski spletni portal Telegraf in trdi, da 52-letnik po sezoni zagotovo zapušča beograjski kolektiv. Ob tem dodaja, da naj bi se vodstvo Partizana pogajalo z dvema sijajnima slovenskima trenerjema.

Čeprav se je v Beogradu ugibalo, da bi trenersko taktirko prevzel kdo od domačih mladih strokovnjakov, kot sta Valdimir Ivić ali Ilija Stolica, naj bi se v klubu raje odločili za prekaljenega trenerskega mačka z izkušnjami, imenom in kariernim uspehom.

Kot prvo izbiro naj bi si pri Partizanu želeli nekdanjega igralca kluba, zdaj pa trenerja Maribora Darka Milaniča. "U, zdaj ste me pa presenetili. "Da bi me želel Partizan? Znova se to piše? Ne, o tem ne vem ničesar. Nihče iz kluba me ni kontaktiral," je za EkipoSN dejal primorski strateg.

"Rezervni načrt" so pri Telegrafu našli v strategu Rijeke Matjažu Keku. Ta se je odzval in zavrnil govorice, češ, da ima še pogodbo in bo svoje delo opravil do konca.