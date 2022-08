Milan za dobro milijardo evrov v roke novih lastnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nogometni prvak Milan je dobil nova lastnika. To sta postala ameriška investicijska družba RedBird Capital in pa Yankee Global Enterprises (YGE), lastnik najtrofejnejše franšize v baseballski ligi MLB New York Yankees. Za prevzem Milana sta skupno odštela 1,2 milijarde evrov, poročajo agencije.