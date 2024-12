Milan po slovesu Fonseca ekspresno predstavil njegovo zamenjavo

Portugalski strokovnjak Paulo Fonseca ni več trener italijanskega velikana Milana, je sam potrdil v izjavah za Sky Sports po zadnjem dvoboju proti Romi (1:1). Enainpetdesetletni Fonseca je na klopi rdeče-črnih iz prestolnice mode zdržal pol leta. Italijanski klub je po njegovem odhodu na trenersko mesto postavil njegovega rojaka Sergia Conceicaa, so potrdili v klubu.

"Res je, nisem več del Milana. Storil sem vse, kar sem lahko," je po remiju proti Romi dejal Fonseca. Milan vesti o tem na svoji spletni strani ali družbenih omrežjih še ni potrdil.

Milančani sicer po 17 odigranih tekmah zasedajo šele osmo mesto s 27 točkami. Od mest, ki prihodnjo sezono vodijo v ligo prvakov, zaostajajo osem točk, za vrhom pa 14. Rdeče-črni so na zadnjih devetih tekmah v prvenstvu dosegli le tri zmage ob štirih remijih in dveh porazih.

Fonseca je trenersko pot začel v domovini pri ekipah nižjega ranga, nato pa med drugim vodil Porto, Brago, Šahtar iz Donecka, Romo ter pred prihodom k Milanu še Lille.

Zamenjal ga je rojak

Sergio Conceicao bo Fonseco nasledil na klopi milanskega velikana. Foto: Reuters Naslednik Fonsece na klopi Milana je postal še en Portugalec Sergio Conceicao. Ta je v igralskih časih kar nekaj let preživel v Italiji pri Laziu, Parmi in Interju, pogodbo pa je podpisal do 30. junija 2026. Pri Sky Sportu pa poročajo, da lahko milanski klub s 50-letnim Portugalcem lahko prekine sodelovanje po koncu te sezone.

Conceicao, ki je kot trener nazadnje sedem let vodil Porto, bo prvi trening vodil jutri pred odhodom ekipe v Savdsko Arabijo, kjer bo 3. januarja igrala polfinale superpokala z Juventusom. Pri slednjem igra sin Conceicaa - Francisco. Pred tem Portom je vodil še Nantes, Brago in Vitorio iz Guimaraesa.