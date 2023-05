Bolečina in opravičilo: "To je moja odgovornost" #video

Mikel Arteta je med tekmo samo nemočno opazoval in bil po njej povsem strt Foto: Reuters Po porazu Arsenala v predzadnjem krogu je Manchester City še pred svojo tekmo 37. kroga (v nedeljo proti Chelseaju) novi/stari angleški nogometni prvak. Modri del Manchestra slavi devetič oziroma tretjič zapored. Londonski klub pa bo obdobje brez naslova podaljšal na 20 let. Pa so topničarji vodili večji del prvenstva, sredi marca so imeli še osem točk prednosti. A v zadnjem mesecu so povsem odpovedali. Niso samo izgubili na aprilski tekmi proti Cityju, na zadnjih osmih so zmagali samo dvakrat (trije porazi in trije remiji). Na teh sedmih tekmah so dobili 15 golov. Arsenal ima 81 točk, City s tremi tekmami manj zdaj 85 in jih torej lahko osvoji še devet.

Kapetan Martin Odegaard Foto: Reuters "Zelo žalosten dan. Veliko raznolikih čustev," je po še enem bolečem porazu razlagal trener Arsenala Mikel Arteta. "Izgubili smo na tekmi, izgubili smo v prvenstvu, za katerega smo se borili deset mesecev in pol in bili od tega devet mesecev in pol na vrhu. Zgradili smo si iluzijo, entuziazem, prepričanje, da gremo lahko do konca in ga osvojimo. A nam je na koncu spodletelo. Najprej čestitke Man Cityju. Prvaki so, zaslužijo si, da so prvaki. Igrali so 38 tekem, mi tega nismo bili zmožni. In to je to: z moje strani opravičilo," ker so navijače prepričali, da jim lahko uspe, a naloge niso opravili do konca. "To je moja odgovornost." Še nekajkrat je ponovil, kako žalosten je, ko vidi, koliko ljudi je garalo, da bi jim uspelo. "Boli. Tukaj smo, da bi zmagovali. Jaz sem tukaj, da bi zmagoval. Rad zmagujem. Všeč mi je, kar vsi v klubu delajo za zmage. Ti ljudje si zaslužijo, da bi zmagali. In ko ti to ne uspe, te boli."

Španski strateg Mikel Arteta je sicer ostal brez angleškega naslova, a se v družini Arteta vseeno lahko veselijo vsaj ene lovorike – slovenske. Mikelov bratranec Rablo Remon Arteta je namreč pomočnik Alberta Riere v NK Olimpija.

Cityju se nasmiha trojček lovorik

Medtem so sinjemodri samo v angleški ligi nanizali 11 zaporednih zmag. Nazadnje niso zmagali 18. februarja, ko so igrali 1:1 z Nottinghamom. Nazadnje so izgubili petega februarja proti Tottenhamu, nato pa so jih od mogočih 42 točk osvojili 40. Obenem so se uvrstili še v finale pokala FA in finale lige prvakov. Nasmiha se jim trojček lovorik, kakršnega je nazadnje osvojil Manchester United leta 1999. City je na 35 tekmah zmagal 27-krat in zabil kar 92 golov, s 36 je prvi strelec lige Erling Haaland.

Guardiola: Premier liga je najbolj pomembna

Lige prvakov Manchester City še ni osvojil, a trener Pep Guardiola pravi, da je angleški naslov zanje pomembnejši od evropske krone: "Seveda smo zadovoljni, da bomo igrali finale lige prvakov. A premier ligo se igra nonstop. Zdaj sledi najtežje. Kot rečejo teniški igralci: zadnja točka v Wimbledonu je najtežja. V nedeljo bo vse v naših rokah, da osvojimo najpomembnejše tekmovanje. Premier liga je najpomembnejša, saj se igra deset, 11 mesecev, vsak teden, iz tedna v teden. Imamo srečo, da jo lahko osvojimo doma. To moramo izkoristiti," je na novinarski konferenci pred tem tekmovalnim koncem tedna razlagal španski strateg. Za City je to sedmi naslov, odkar je leta 2008 novi lastnik in glavni investitor postal šejk iz Abu Dabija Mansour bin Zayed Al Nahyan.