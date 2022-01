Lionela Messija ustavil koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski nogometni velikan PSG je danes potrdil, da so bili ob vrnitvi na treninge pozitivni štirje nogometaši, ki so že v samoizolaciji. Med njimi je tudi Lionel Messi.

Ob argentinskem zvezdniku so bili na testiranju pozitivni še Juan Bernat, Sergio Rico in nogometaš mlajše ekipe Nathan Bitumazala. Pozitiven je bil tudi eden od članov osebja ekipe. Vsi so bili napoteni v osamitev.

Pri PSG-ju so ob tem še sporočili, da bo Neymar okrevanje po poškodbi gležnja nadaljeval v Braziliji do 9. januarja, in sicer pod budnim očesom članov zdravstvenega osebja kluba. Na treninge se bo vrnil čez tri tedne.

Francosko moštvo v ponedeljek čaka pokalna tekma pri Vannesu.