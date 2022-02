Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Parižani so razočarali navijače z zgodnjim izpadom iz pokalnega tekmovanja. Francoski prvoligaš Nice v tej sezoni zanje ostaja zaklet. Klub, na katerega je zelo navezana slovenska nogometna dinastija Elsner (pokojni Marko je bil igralec, njegova sinova Luka in Rok pa sta tam začela kariero in se dokazovala v mlajših selekcijah), je še drugič zapored na Parku princev ostal neporažen, pri tem pa ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Z 0:0 se je končal dvoboj že v jesenskem delu prvenstva, zdaj se je zgodovina ponovila še v osmini finala francoskega pokala. Zmagovalca je odločilo izvajanje enajstmetrovk, v katerem so bili natančnejši gostje z Azurne obale, ki so jo zagodli zvezdniški zasedbi Mauricia Pochettina.

Dante navdušil s "panenko", 20 let mlajši Simons pa ...

Veselje nogometašev Nice, ki so po zmagi v Parizu stekli v objem poljskemu vratarju Marcinu Bulki. Foto: Reuters Argentinski superzvezdnik Lionel Messi, ki je vknjižil krstni nastop v francoskem pokalnem tekmovanju, je bil resda natančen z bele točke, a je v sedmi seriji najstrožjo kazen zapravil njegov mlajši soigralec Xavi Simons, tako da so se napredovanja med najboljših osem z rezultatom 7:6 razveselili gostje. Njihov trener Christophe Galtier je Parižanom pokvaril načrte že v prejšnji sezoni, ko je z Lillom senzacionalno prehitel PSG in postal državni prvak. Imenitno mu gre tudi v tej sezoni z Nico. V prvenstvu je na visokem drugem mestu, v pokalu pa za razliko od bogatih Parižanov še ostaja v boju za lovoriko.

Dvoboj je zaznamoval tudi podatek, da je Messi prvič, odkar si nogometni kruh služi v Franciji, nosil dres s številko 10. Ta številka ga je spremljala večji del dolgoletne kariere pri Barceloni. Tudi tam je sprva nosil dres s številko 30, se nato odločil za 19, ko pa je že postajal eden izmed najboljših nogometašev na svetu, je njegov hrbet začela krasiti v nogometu zelo priljubljena in spoštovanja vredna desetica. Nasledil jo je od Brazilca Ronaldinha.

Dante je atraktivno povedel Nice v vodstvo s 7:6, nato ...

O DANTE É MUITO FCB!!!! pic.twitter.com/FCMVVZ7Nvn — MONTEIRÃO (@33monteiro_) January 31, 2022

Proti Nici ni navdušil. Navijači PSG še naprej pogrešajo njegove zadetke. V prvenstvu je do zdaj dosegel le enega, pokalno tekmovanje pa je končal z ničlo. Kar zadeva izvajanje enajstmetrovk, je v sedmi seriji z drznostjo navdušil Dante. Brazilski veteran, ki se je v preteklosti najbolj proslavil pri Bayernu, je premagal Gianluigija Donnarummo z atraktivno "panenko".

18-letni nizozemski napadalec PSG Xavi Timons je postal osmoljenec srečanja. Foto: Reuters

Nice je povedla s 7:6, nato pa je poljski vratar Marcin Bulka prebral namero nizozemskega najstnika Xavija Simonsa. Ubranil mu je strel in svojo ekipo popeljal med osem najboljših. Zanimivo je, da je Dante več kot dvakrat starejši od Simonsa. Kapetan Nice šteje 38 let, mladi Simons jih ima komaj 18.

Še dva tedna do spopada z Realom

Lionel Messi se bo s Parižani kmalu v osmini finala lige prvakov spopadel z Realom. Foto: Reuters Kako je Messi v ponedeljek sploh lahko oblekel dres s številko 10, če pa tega pri PSG nosi Neymar? Brazilec je trenutno poškodovan. Odsoten je že skoraj tri mesece, vse od tekme s St. Etiennom, na kateri je skupil poškodbo levega gležnja. Messi je zaradi njega, ko je prišel v Pariz, izbral dres s številko 30. Na tekmi osmine finala francoskega pokala, kjer je v ponedeljek nastopil prvič (in tudi zadnjič v tej sezoni), pa velja pravilo, da morajo igralci začetne enajsterice nositi zgolj številke od 1 do 11. Ker Neymar ni kandidiral za srečanje, je tako Messiju pripadla desetica, ki je je bil vajen pri Barceloni.

V ponedeljek mu ni prinesla sreče, 34-letni Argentinec, zadnji dobitnik zlate žoge, pa bo imel novo priložnost, da se prvič v koledarskem letu 2022 vpiše med strelce (v rednem delu srečanja), v soboto, ko bo PSG gostoval pri branilcu naslova Lillu. Nato čaka Parižane še tekma z Rennesom, 15. februarja pa že napoči čas za težko pričakovano evropsko poslastico, ko bo na Parku princev gostoval Real Madrid!