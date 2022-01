Messi prejel posebno darilo papeža Frančiška

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je prejel dres z avtogramom papeža Frančiška, potem ko mu je ponudil svojo, so danes sporočili iz vatikanske športne zveze. Zvezdnik francoskega PSG je v nedeljo prejel dres iz rok Emmanuela Gobilliarda, pomožnega škofa Lyona in delegata svetega sedeža na olimpijskih igrah v Parizu 2024.

"Človek vere, Messi mi je povedal, kako pomemben je bil ta korak zanj. Skupaj smo molili," je tvitnil škof Gobilliard ob fotografiji z argentinskim zvezdnikom, ki v rokah drži rumeno majico, in še eni ob Brazilcu Neymarju.

Aujourd’hui, j’ai remis à Lionel Messi le premier maillot officiel du Vatican signé par le pape François, avec sa bénédiction. Homme de foi, #Messi m’a confié combien cette démarche était importante pour lui. Nous avons prié ensemble@LeoMessiFanClub@PSG_inside pic.twitter.com/tADdxnBtwA — Mgr E.Gobilliard (@EGobilliard) January 23, 2022

"Izmenjava dresov med papežem in argentinskim zvezdnikom je zdaj končana," so dodali pri vatikanski športni zvezi in spomnili, da je francoski premier Jean Castex oktobra papežu Frančišku podaril Messijev dres s podpisom s številko 30 v barvah PSG.

Papež Frančišek, po rodu Argentinec, je sicer velik nogometni navdušenec - že od otroštva je zvest navijač San Lorenza, kluba iz Buenos Airesa.

Messi in Jorge Bergoglio, ki je bil izvoljen za papeža marca 2013, sta se prvič srečala avgusta istega leta v Vatikanu.