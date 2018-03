Messi od sramu predčasno zapustil prizorišče #video

Španska lekcija za argentinske zvezdnike

Potem ko so gavči v petek z 2:0 premagali Italijo, je v torek sledil šok na štadionu Wanda Metropolitano v Madridu. Čeprav Argentinci zaradi manjše poškodbe stegenske mišice niso mogli računati na prvega zvezdnika Lionela Messija, nihče ni pričakoval, da bo Španija, ki je zadnjem svetovnem prvenstvu tekmovanje končala že po skupinskem delu, pometla z argentinskimi zvezdniki.

Najvišji porazi Argentine: 1958: Češkoslovaška : Argentina 6:1

2009: Bolivija : Argentina 6:1

1959: Urugvaj : Argentina 5:0

1993: Argentina : Kolumbija 0:5

2018: Španija : Argentina 6:1

Na koncu je bilo kar 6:1, kar tri zadetke pa je zabil ''rezervist'' Reala Isco, dva je dodal še rezervist Iago Aspas, enega pa še Diego Costa. Edini zadetek pri poražencih je dosegel Nicolas Otamendi. ''Moramo se vzeti v roke. Te stvari se nam na svetovnem prvenstvu ne smejo ponoviti. Španija nam je prisolila bolečo zaušnico,'' po sramoti in izenačenem najvišjem porazu Argentine v zgodovini ni iskal vzrokov za poraz selektor Argentine Jorge Sampaoli.

Kdo bi zmagal, če bi se pomerili Slovenija in Argentina brez Lea Messija? Slovenija 30,63% +

Argentina 65,00% +

Tekma bi se končala z remijem 4,38% +

Analiza in trdo delo? To smo že nekje slišali.

Jorgeja Sampaolija čaka še veliko delo, če želi na SP 2018 narediti kaj konkretnega. Foto: Reuters "To ni normalen rezultat in treba bo narediti analizo, da bomo doumeli, zakaj se je to zgodilo. Treba bo trdo delati še naprej, ne preostane nam drugega,'' je še dodal in vsaj malo spomnil na slovenskega selektorja Tomaža Kavčiča, ki je po dveh gladkih porazi govoril le o analizah in trdem delu.

''Nismo pričakovali tako silnih in direktnih napadov Španije. V drugem polčasu so nas stisnili v kot. Bili smo brez pravega odgovora. Visok poraz je veliko opozorilo za vse. Naredili bomo vse, da se kaj podobnega ne zgodi v Rusiji,'' je še sklenil nemočni Sampaoli, ki je močno pogrešal Messija, po drugi strani pa je bila obrambna vrsta popolna in vseeno prejela kar šest zadetkov. Zvezdnik Barcelone v obrambnih nalogah tako ali tako nikoli ne sodeluje.

Poškodovani kapetan gavčev je pesti za izbrance stiskal s tribune, a po prejetem šestem zadetku ni več zdržal in je od sramu zapustil častno ložo.