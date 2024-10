Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi je v imenitni formi. Med tednom je blestel na reprezentančni tekmi proti Boliviji, na kateri je prispeval tri zadetke in dve podaji (6:0), v nedeljo pa je Interju v Miamiju do neverjetnega preobrata proti New Englandu, po zaostanku z 0:2 je zmagal s 6:2, pomagal s hat-trickom. V igro je vstopil šele v 58. minuti, a kar trikrat premagal Aljaža Ivačiča, hkrati pa podrl še klubski rekord. Podobno velja za Inter, ki je novi rekorder lige MLS, za še lepše novice pa je poskrbela Fifa, ki ga je potrdila kot udeleženca atraktivnega klubskega SP 2025 v ZDA.

Kdor zna, zna. Argentinec Lionel Messi, nogometni čarovnik iz Rosaria, ki je v karieri prejel kar osem zlatih žog in ga mnogi smatrajo za najboljšega igralca vseh časov, je v tem tednu na dveh tekmah dosegel kar šest zadetkov. Med tednom se je še kako izkazal v kvalifikacijah za SP 2026 in Argentino, s katero je pred dvema letoma postal svetovni prvak, s tremi zadetki in dvema podajama popeljal do visoke zmage nad Bolivijo (6:0).

Inter je prvič v klubski zgodovini proslavljal naslov najboljšega v rednem delu lige MLS. Foto: Reuters

To je bila njegova najboljša predstava po zahtevnem obdobju, ko je moral zaradi poškodbe mišice izpustiti kar nekaj tekem. Da pa je 37-letni Leo očitno ujel formo, s katero si je prislužil status nogometnega umetnika in serijskega strelca, kakršnega svet še ni videl, pa je dokazal tudi v ligi MLS.

Gostje šokirali navijače Interja

Solastnik Interja David Beckham je lahko zelo zadovoljen z uspehi nogometašev v rožnatih dresih v tej sezoni. Foto: Reuters Tokrat je zablestel še v rožnatem dresu Interja. Moštvo iz Miamija, katerega solastnik je tudi Anglež David Beckham, je odigralo zadnjo tekmo rednega skupinskega dela. V tekmo z New Englandom, pri katerem stoji med vratnicama slovenski legionar Aljaž Ivačič, je vstopil z dodatno motivacijo. Pred tem je namreč v tej sezoni osvojil že 71 točk. Vedel je, da bi z novo zmago tako popravil rekord lige MLS. Pred tem je namreč največ točk v rednem delu zbral ravno New England Revolution. Leta 2021 je osvojil 73 točk. Pred Interjem je bil tako velik izziv, saj je želel pisati zgodovino.

Trener Gerardo Martino v začetno enajsterico ni uvrstil Lionela Messija. Navijači so sklepali, da je vrnitev po reprezentančni akciji, na kateri si je privoščil nepozaben šov proti Boliviji, pri 37 letih terjala svoj davek. Verjeli so, da bo dobil priložnost v nadaljevanju. In pozneje prišli na svoj račun.

Aljaža Ivačiča je v zaključku prvega polčasa dvakrat premagal Luis Suarez. Foto: Reuters

To je bila tekma, ki je ponudila nenavaden razplet. Na Floridi se je začelo sanjsko za New England. Gostje, pri katerih je Ivačič, nekdanji čuvaj mreže Olimpije, branil od začetka, so ekspresno povedli že v drugi minuti. Ko so nato v 34. minuti podvojili prednost na 2:0, so postali domači navijači nezadovoljni.

Začeli so skandidati "Messi, Messi", saj so želeli, da bi sloviti Argentinec vstopil v igro in poskrbel za preobrat. Kmalu so bili lahko boljše volje, a ne po zaslugi Messija, ki je ostal na klopi, ampak njegovega dobrega prijatelja Luisa Suareza. Urugvajec, ki je nedavno sklenil bogato reprezentančno kariero, je z dvema zadetkoma do konca prvega polčasa izenačil na 2:2.

Šov Messija od 78. do 89. minute

Nato pa je od 58. minute sledil spektakel, kakršen se na stadionu Chase ne dogaja prav pogosto. V igro je ob ovacijah občinstva vstopil Lionel Messi. Že v prvem napadu je zaposlil Jordija Albo, ta pa je nato našel Američana Benjamina Cremaschija, ki je popeljal Inter v vodstvo s 3:2.

Prekrasen strel Messija z razdalje za 4:2:

Gol del mejor futbolista de la historia ✨ pic.twitter.com/U5T0upXLTK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2024

Nato pa je Argentinec, ikona Barcelone in argentinske reprezentance, od 78. do 89. minute prerešetal Ivačičevo mrežo. V polno je zadel kar trikrat in dosegel že drugi hat-trick v tem tednu.

Lionel Messi je nekdanjega čuvaja mreže ljubljanske Olimpije Aljaža Ivačiča, ki se z New Englandom ni prebil v končnico, premagal kar trikrat. Foto: Reuters

Dvakrat mu je podal Suarez, enkrat Alba, Inter pa je na koncu naslov najboljše ekipe po rednem skupinskem delu lige MLS proslavil s teniško zmago 6:2. In glasnimi ovacijami, namenjenim prvemu junaku srečanja Messiju.

Kako je Messi premagal Ivačiča za 5:2:

2️⃣ GOALS IN 3️⃣ MINUTES FOR MESSI ✨ pic.twitter.com/t8yqu8FLBP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2024

Čeprav je na zelenici prebil le dobre pol ure, je dosegel kar tri zadetke. Najboljše je prihranil za konec sezone in se razveselil prvega hat-tricka v rožnatem dresu.

THE BEST SEASON IN MLS HISTORY!!💗🖤7️⃣4️⃣✨ pic.twitter.com/KCNVuBG9Qi — Inter Miami CF (@InterMiamiCF)

Messi je v nedeljo podrl klubski rekord. Pred njim je bil najboljši strelec v zgodovini Interja iz Miamija njegov soimenjak Leo Campana z 32 zadetki. Messi, čeprav je moral zaradi zdravstvenih težav preskočiti nemalo tekem, je njegov dosežek popravil v zgolj dveh sezonah. V ligi MLS je dosegel že 33 golov, prispeval pa tudi 18 podaj.

Zadetek Messija za 6:2 po imenitni podaji Suareza:

No caption needed 🔟🐐 pic.twitter.com/J0kgXx5rkA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 20, 2024

"V najpomembnejšem delu sezone ga bomo imeli v pravi formi," ne skriva sreče trener Gerardo Martino, saj bo v ligi MLS sledila končnica, za še večjo dobro voljo v vrstah Interja pa je poskrbela novica, ki jo je javnosti sporočila Mednarodna nogometna zveza (Fifa).

Predsednik Fife Gianni Infantino je potrdil, da bo Inter Miami udeleženec klubskega SP v ZDA. Foto: Reuters

Njen predsednik Gianni Infantino si je epski preobrat Interja proti New Englandu ogledal v živo in zaploskal velemojstru Messiju, ki ga bo lahko spremljal tudi na poletnem klubskem spektaklu, svetovnem prvenstvu za klube, na katerem bo v ZDA prvič v zgodovini nastopilo kar 32 ekip. To si je klub, v katerem ne manjka nekdanjih zvezdnikov Barcelone, prislužil s prvim mestom v rednem delu lige MLS.

Lionel Messi je v tej sezoni na 19 tekmah v ligi MLS dosegel 20 zadetkov, prispeval pa je tudi 16 asistenc. Dvajset golov je dal tudi njegov veliki prijatelj Luis Suarez, ki je odigral 27 srečanj. Foto: Reuters

Brekalo in Ilenič v končnici, Kolmaniču in Ivačiču ni uspelo

David Brekalo se vrača na igrišča po odpravljeni poškodbi stegenske mišice. Foto: www.alesfevzer.com Pari končnice so večinoma že znani. Inter se bo kot najboljša ekipa na vzhodu pomeril bodisi proti Montrealu bodisi Atlanti. Od slovenskih nogometašev v MLS sta si končnico zagotovila predstavnika vzhodne konference, članski reprezentant David Brekalo z Orlandom in mladi reprezentant Mitja Ilenič, ki je pomagal Ačimovićevi četi do zgodovinskega podviga v kvalifikacijah za EP 2025 z izbrano vrsto do 21 let, z New York Cityjem.

Brekalo, ki je okreval po poškodbi stegenske mišice, zaradi katere je izpustil reprezentančna nastopa proti Norveški in Kazahstanu, in je na zadnji tekmi Orlanda proti Atlanti že sedel na klopi (1:2), se bo s klubom iz Floride kot četrti nosilec meril s Charlottom, Ilenič pa bo z Newyorčani šesti nosilec in bo izzval Cincinnati. Mladi bočni branilec je na zadnji tekmi proti Montrealu (0:2) odigral 29 minut.

Mitja Ilenič je v zadnjem krogu rednega dela izgubil na gostovanju v Kanadi. Foto: Reuters

Brez končnice pa sta ostala Austin Žana Kolmaniča (na zahodu) in New England Aljaža Ivačiča (na vzhodu). Nekdanji branilec Maribora je sicer kot rezervist na zadnji tekmi Austina prispeval dve podaji ob zmagi s 3:2 proti Colorado Rapids.

Končnica se bo z dodatnima tekmama za popolnitev mest na vzhodu in zahodu začela v sredo, prvi krog pa bo prihodnji konec tedna. Finale bo na sporedu 7. decembra.