Messi do dveh novih rekordov v ZDA

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi še naprej blesti v ligi MLS v ZDA. Sodeloval je pri vseh golih svoje ekipe Inter Miami proti New York Red Bulls s 6:2 in pri tem dosegel dva rekorda lige.

Še nikoli prej ni igralec MLS dosegel šestih golov za svojo ekipo v nizu. Messi je na tekmi zbral pet podaj, več na eni tekmi kot kateri koli drug igralec pred njim, glede na statistiko MLS. Šestintridesetletnik je sam dosegel tudi gol na stadionu Chase.

Making history… AGAIN: 5️⃣ assists 1️⃣ goal tonight for the 🐐 pic.twitter.com/vjqheLTPu6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 5, 2024

Druge zadetke sta za Miami zabila Urugvajec Luis Suarez, ki je dosegel hat trick, in dva Paragvajec Matias Rojas. New York je sicer ob polčasu vodil z 1:0.

Mesi in soigralci so tako vse zadetke in podaje zabeležili v drugem delu domačega dvoboja pred okrog 21.500 gledalci. Miami je z zmago podaljšal niz šestih tekem brez poraza in ostaja na vrhu vzhodnega dela lige.

Messi, ki je bil aprila razglašen za igralca meseca MLS, je dosegel vsaj en gol na šestih prvenstvenih tekmah zapored in ima skupaj deset golov in dvanajst podaj po samo osmih odigranih tekmah. Na lestvici najboljših strelcev vodita Messi in Suarez s po desetimi zadetki.