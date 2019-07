Italijan zapravil nemogoče in postal spletna uspešnica #video

V New Yorku sta se pomerila Benfica in Fiorentina. Dolgo časa je kazalo, da bo zmagovalec odločen po strelu z bele točke, a je nato rezervist Ciao, v igro je vstopil v 81. minuti, le nekaj sekund pred koncem sodnikovega podaljška postavil končni rezultat z 2:1. Na dvoboju se je izjemna priložnost za zadetek ponudila Marcu Benassiju.

Kakšno priložnost je zapravil Benassi:

Mladi srbski napadalec Dušan Vlahović, tudi strelec edinega zadetka za Fiorentino, je nastreljal okvir vrat, nato pa se je žoga odbila do Italijana, ki se je znašel sam pred praznimi vrati, a na presenečenje vseh zgrešil cilj.

Juventus boljši od Handanovićevih

Za italijanske prvake je od prve minute prvič začel nizozemski čudežni deček, Matthijs de Ligt, a se je zanj hitro vse spremenilo v nočno moro. Že v deseti minuti je nespretno premagal lastnega vratarja in Inter povedel v vodstvo. Nizozemec, ki je pred kratkim v Torino prišel iz Ajaxa za kar 75 milijonov evrov, je v nekaj minutah, ki jih je do zdaj dobil v dresu Juventusa, prejel kar tri zadetke, kar je vse prej kot dober začetek.

Zadetek de Ligta, ki ga ni bil vesel:

Juventus 0-1 Inter (De Ligt Own Goal) 😄Great corner from Sensi and flick on from Gagliardini pic.twitter.com/hBIja0ZB4n — InterYaLautaro (@InterYaLautaro) July 24, 2019

Na koncu njegov zadetek ni bil usoden, saj je v drugem polčasu za izenačujoči zadetek iz prostega strela poskrbel Cristiano Ronaldo, stara dama pa je bila v loteriji uspešnejša tudi v strelih z bele točke. Samir Handanović je za Inter branil le v prvem polčasu in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, nato pa je svoje mesto odstopil Danieleju Padelliju.

Odločilno enajstmetrovko za zmago Juventusa je prispeval Demiral:

Bale med strelci, poškodba Asensia

V noči na sredo so bili odigrani trije zanimivi dvoboji. Real Madrid je po kazenskih strelih in velikem preobratu ugnal Arsenal. Dvoboj sta zaznamovala zadetka ''odhajajočega'' zvezdnika Garetha Bala in Marca Asensia, ki je staknil hudo poškodbo. Atletico se je s pomočjo Jana Oblaka razšel z Guadalajaro brez zadetkov, Bayern pa je tesno ugnal AC Milan.

Največ zadetkov je na prestižnem tekmovanju, kjer se najboljši klubi na svetu v vročih poletnih mesecih že tradicionalno predstavljajo ljubiteljem nogometa na različnih celinah, v noči na sredo padlo v Washingtonu. Obračun med Arsenalom in Realom je bil v Marylandu odločen šele po izvajanju kazenskih strelov, na koncu je zmaga pripadla španskemu velikanu (5:4). Redni del se je končal z 2:2, topničarji pa so zapravili prednost dveh zadetkov.

Vrhunci dvoboja v Washingtonu:

Branilec belih baletnikov Nacho je že v 9. minuti prejel rdeči karton. Londončani so to hitro izkoristili in si prek Alexandra Lacazetta in Pierre-Emericka Aubameyanga priigrali visoko vodstvo. Ko pa je z desetimi igralci na igrišču ostal tudi Arsenal, saj je pred koncem prvega dela prejel rdeči karton tudi Sokratis, je Real zaigral bistveno bolje in že do 59. minute izenačil na 2:2.

V polno sta zadela Gareth Bale, ki je vstopil v igro v drugem delu in morda zaigral zadnjič za bele baletnike, saj so govorice o njegovem odhodu vedno glasnejše, ter še drug rezervist Marco Asensio. Španski reprezentant, ki je na igrišču zamenjal Karima Benzemaja, je pred tem stresel še okvir vrat, le nekaj minut po zadetku pa je moral zaradi poškodbe zapustiti igrišče. V taboru Reala se bojijo črnega scenarija, da ga zaradi hude poškodbe kolena čaka dolg počitek.

Zinedine Zidane je bil zadovoljen s predstavo Garetha Bala, ki je pri izvajanju enajstmetrovke zapravil svoj strel, a ... Foto: Reuters

''Bale je odigral dobro. Zadovoljen sem z njegovo predstavo, a se ni ničesar spremenilo. Ostajam pri svoji odločitvi,'' je po dvoboju dejal trener Reala Zinedine Zidane, ki vztraja pri tem, da Valižana ni v njegovih resnejših načrtih in bo poleti zapustil klub. Bale, ki se ga v zadnjem času povezuje z bogatimi kitajskimi klubi, pa tudi Bayernom in PSG, je tako morda dosegel zadnji zadetek v dresu belih baletnikov. Po besedah Zidana je normalno treniral in želel odigrati dvoboj.

Oblakovi ugnali Mehičane

Jan Oblak je branil za Atletico v prvem polčasu in ostal nepremagan. Foto: Reuters Bayern je v Kansas Cityju premagal AC Milan z 1:0, zmagovalca pa je odločil zadetek Leona Goretzke v izdihljajih prvega polčasa.

Atletico Jana Oblaka se je v Arlingtonu v Teksasu udaril z mehiško ekipo, Chivas de Guadalajaro. Obračun se je končal brez zadetkov, v prvem polčasu pa je med vratnicama rdeče-belih stal slovenski vratar. V nadaljevanju srečanja je branil Antonio Adan. Atletico je od 24. minute igral brez izključenega Marcosa Llorenteja, a bil še vedno boljši tekmec, a je na vratih tekmecev blestel vratar, Mehičani pa so v 61. minuti zaradi rdečega kartona ostali brez Carlosa Villanueve. Rezultat se do konca rednega dela ni spreminjal. Atletico, za katerega tokrat ni igral najdražji novinec Joao Felix, je nato zmagal po izvajanju kazenskih strelov (5:4).

Prestižni turnir, ki bo v šestih državah (Kitajska, Anglija, Švedska, Singapur, ZDA in Wales), se je začel 16. julija in bo vse do 10. avgusta.

