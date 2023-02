Tekma, ki se je za Mbappeja sprevrgla v nočno moro

Zvezdnik PSG Kylian Mbappe bo skušal čim prej pozabiti na prigode z gostovanja v Montpellieru. Najprej je dvakrat zapravil 11-metrovko, nato še izvrstno priložnost, da odbito žogo pospravi v mrežo, že sredi prvega polčasa pa v bolečinah odšepal z igrišča. Ker se je to zgodilo manj kot dva tedna pred tekmo leta, spopadom v ligi prvakov z Bayernom, so navijači pariškega kluba zaskrbljeni. Parižani so sicer v sredo zmagali 3:1, komaj 16-letni Warren Zaire-Emery pa je izboljšal še en rekord.

Lani je bil najboljši strelec svetovnega prvenstva v Katarju. V finalu je bil z bele točke proti Argentini uspešen kar trikrat, izkazal se je s stoodstotno učinkovitostjo. Dvakrat je zadel v igralnem času, enkrat še med izvajanjem 11-metrovk, ki so odločile svetovnega prvaka in na prestol posadile njegovega klubskega soigralca Lionela Messija.

Če je Kylian Mbappe takrat dokazal, da ima jeklene živce in je bil trikrat zapored uspešen z 11 metrov, pa se mu je povsem izjalovil načrt na zadnji tekmi za PSG. Tam se mu je zgodilo nekaj nepojmljivega, za še dodatno slabo voljo pa mu je hrbet obrnilo še zdravje.

Z bele točke je skušal premagati vratarja Montpelliera kar dvakrat, a mu je obakrat spodletelo. Nekdanji soigralec Jana Oblaka je vselej prebrat njegovo namero. Foto: Reuters

Ko so Parižani gostovali v Montpellieru, je sodnik v 8. minuti pokazal na belo točko. Gostom se je nasmihalo vodstvo. Žogo je vzel v svoje roke Mbappe. Navijači francoskih prvakov so pričakovali zadetek, a je Benjamin Lecomte, izkušeni vratar Montpelliera, prebral namero najdražjega igralca na svetu. 31-letni francoski čuvaj mreže, ki je bil v preteklosti pri madridskem Atleticu rezerva Janu Oblaku, je ubranil strel Mbappeja.

V mišici ga je zapeklo le dva tedna pred "tekmo vseh tekem"

Ker pa je Lecomte pri tem storil napako, saj je z obema nogama zapustil golovo črto, je lahko francoski zvezdnik izvedel 11-metrovko še enkrat. A tudi tokrat se mu ni izšlo. Lecomte je tudi tokrat izbral pravo smer in žogo preusmeril v vratnico. Mbappeju se je ponudila še ena priložnost, saj se je žoga odbila do njega. A to ni bil njegov večer, zapravil je tudi to priložnost in poslal žogo čez vrata.

Ostalo je pri 0:0, za še slabšo voljo Parižanov, zlasti Mbappeja, katerega nastop v Montpellieru se je sprevrgel v nočno moro, pa je poskrbela poškodba hitronogega napadalca. Začutil je bolečine v mišici, trener Christophe Galtier, ki se zaveda, da njegove izbrance že čez slaba dva tedna čaka najpomembnejša tekma sezone, uvodni spopad osmine finala lige prvakov proti Bayernu, pa ni želel tvegati. Takoj je poslal 24-letnega zvezdnika iz igre, ki je tako zapustil zelenico že po 24 minutah.

Ne le Mbappe, poškodoval se je tudi Ramos

Mbappe je v tej sezoni za PSG v vseh tekmovanjih dosegel že 26 zadetkov, po drugi strani pa je na tekmah proti Montpellieru zapravil že več 11-metrovk. Z bele točke je bil neuspešen tudi 13. avgusta 2022, ko je PSG doma premagal Montpellier s 5:2. Foto: Reuters Ker se bliža dvoboj z Bavarci, liga prvakov pa v očeh ambicioznega vodstva na čelu s Katarcem Nasserjem Al Khelaifijem ostaja največji cilj zelo dragega klubskega projekta, privržence pariškega kluba skrbi, ali bo Mbappe nared do obračuna z branilci serijskega nemškega prvaka. Trener Galtier je po tekmi izžareval optimizem. Dejal je, da ni preveč zaskrbljen, saj naj bi Mbappe prejel zgolj udarec v koleno oziroma mišico, zato se mu poškodba ne zdi resnejša. Spomnimo, PSG je lani v ligi prvakov izpadel že v osmini finala. Praznih rok je kljub prednosti, ki si jo je ustvaril na prvi tekmi, ostal proti poznejšemu prvaku Realu.

Poškodbe pa ni v sredo staknil le Mbappe, ampak tudi branilec Sergio Ramos. Nekdanji kapetan belih baletnikov, ki bi lahko s svojimi izkušnjami in znanjem zelo pomagal pariškemu klubu do uresničitve evropskih sanj, je moral zapustiti igro že v 32. minuti. Ob trku s tekmecem si je pri padcu poškodoval stegensko mišico, a po besedah Galtierja ni razloga za pretirano skrb.

Postal je najmlajši strelec PSG vseh časov

Warren Zaire-Emery (levo) je postal klubski rekorder PSG. Od srca mu je čestital 19 let starejši argentinski superzvezdnik Lionel Messi. Foto: Reuters Parižani, ki so v Montpellieru pogrešali poškodovanega Neymarja, v prvem polčasu tako niso zatresli mreže gostiteljev. Ostalo je pri 0:0, v drugem delu pa so le unovčili boljšo igro in prišli do načrtovanih treh točk, s katerimi so povečali prednost pred zasledovalci. Drugouvrščeni Marseille zaostaja pet točk. Zmagali so s 3:1, med strelce se je vpisal tudi Lionel Messi, zadnji zadetek za goste pa je dosegel komaj 16-letni up francoskega nogometa Warren Zaire-Emery, ki nabira znanje pri pariškem klubu že vse od svojega osmega leta, zdaj pa je dočakal veliki trenutek, saj se je vpisal med strelce dober mesec pred svojim 17. rojstnim dnevom.

Zaire-Emery, sicer zvezni igralec, je večkratni rekorder pariškega kluba. Ko je lani debitiral za PSG, je bil star 16 let in 151 dni, s tem pa je postal najmlajši igralec v zgodovini kluba. Nato je postal tudi najmlajši debitant PSG v ligi prvakov, po zadetku v Montpellieru pa je postal še najmlajši strelec vseh časov. V polno je zadel pri 16 letih in 330 dneh.

PSG čakajo do srečanja lige prvakov z Bayernom, prva tekma osmine finala bo na Parku princev 14. februarja, še tri zahtevne tekme. V prvenstvu se bo pomeril s Toulousom (doma) in Monacom (v gosteh), na slovenski kulturni dan, ravno 8. februarja, pa ga čaka gostovanje na vročem Velodromu v Marseillu. To bo dvoboj osmine finala francoskega pokala.