Zmaga Parižanov, a tudi skrbi, agonija Blažičevih se nadaljuje

Vodilni PSG je v 21. krogu francoskega prvenstva na stadionu de la Mosson v Montpellierju zmagal s 3:1. Zvezdniška zasedba pariškega kluba, ki se je želela zadnji dan prestopnega roka okrepiti z Maročanom Hakimom Ziyechom, a posel zaradi administrativnih napak Chelseaja ni bil speljan do konca, se je morala znajti brez poškodovanega Neymarja. Za dodatno skrb pa je poskrbela poškodba Kyliana Mbappeja, ki je zaradi poškodbe tekmo končal že v 21. minuti. Angers MIhe Blažiča, ki je igral vso tekmo, je z 1:2 izgubil z Ajacciem in s 13. zaporednim porazom poskrbel za najslabši niz v ligi po letu 2002.

Branilci francoskega naslova so na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah osvojili le eno točko, tako da so se mu zasledovalci nekoliko približali na lestvici, a danes iz Montpellierja odpeljali vse tri.

Zmaga je pustila tudi nekaj skrbi. Zvezdnik Parižanov Kylian Mbappe, ki je imel v 10. minuti na voljo 11-metrovko, a je najprej stresel okvir vrat, nato pa prišel do odbitka, a žogo poslal prek gola, je v 20. minuti nakazal, da potrebuje menjavo in predčasno končal srečanje. V drugem polčasu so Fabian Ruiz, Lionel Messi (po Ruizovi podaji) in Warren Zaire-Emery poskrbeli za zmago favorita.

Angers Mihe Blažiča je sicer dobro začel in povedel v 13. minuti po zadetku Abdallaha Sime. Moussa Soumano pa je nato v 65. minuti izid izenačil. Čeprav so domači v 78. minuti ostali brez izključenega Souleymana Doumbie, pa je kazalo, da bo Angers vendarle prekinil negativen niz. Toda v 94. minuti je za žalost domačih poskrbel Mounaim El Idrissy. Ajaccio ima zdaj na 17. mestu že deset točk več od zadnjeuvrščenega Angersa, sta pa oba na mestih, ki vodijo v nižji rang tekmovanja.

