Martial iz Manchestra na posojo k Sevilli

Francoski nogometni reprezentant Anthony Martial bo do konca sezone igral za španski prvoligaški klub Sevillo. Kot so Andaluzijci, ta čas drugi v španskem prvenstvu la ligi, sporočili v torek zvečer, so se z angleškim prvoligašem Manchester Unitedom, ki ga kot trener vodi Ralf Rangnick, dogovorili za posojo.