Ni še konec, Maribor napoveduje podvig vseh podvigov

Vsake tradicije je enkrat konec. S tem se tolažijo nogometaši Maribora, ki bodo danes poskušali pripraviti čudežni preobrat in na Norveškem nadoknaditi zaostanek s prve tekme (1:3) proti Rosenborgu. Še vselej, ko so se v Evropi znašli v takšni vlogi, so na povratni tekmi izpadli. Marcos Tavares, Blaž Vrhovec in Rok Kronaveter napovedujejo, da bi bilo lahko danes drugače.

Slovenski nogometni prvak je v bogati zgodovini izločilnih nastopov v Evropi na povratno tekmo po domačem porazu odpotoval štirikrat. Upanje ni zamrlo, navijači so upali na senzacionalen preobrat, a ga niso dočakali. Statistika tako pred današnjim dvobojem v Trondheimu resnično ni zaveznica vijolic.

Ker pa je vsake tradicije enkrat konec, bi se lahko ravno danes zgodilo, da bi Mariborčani po bolečem porazu z 1:3 vrnili norveškemu prvaku milo za drago in ogrozili njegovo napredovanje v play-off kvalifikacij za ligo prvakov.

Kronaveter ni prišel na izlet

Kapetan Maribora Marcos Tavares je na prvi tekmi v Ljudskem vrtu poskrbel za častni zadetek gostiteljev. Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Sposobni smo doseči tri zadetke, mogoče tudi več, si pa ne smemo privoščiti takšnih napak v obrambi, kot smo si jih na prvi tekmi. Na Norveško nismo prišli na izlet, ampak pokazat, da znamo igrati boljše. Verjamemo, da je vse mogoče in da lahko obrnemo rezultat," verjame v podvig Rok Kronaveter, eden izmed številnih poletnih novincev v vrstah Mariborčanov in tudi strelec zadnjega zadetka, s katerim je v soboto postavil končni rezultat na domači tekmi Prve lige Telekom Slovenije proti Taboru (4:2).

Če bi izbranci Darka Milaniča, ki je po stresni tekmi s Sežančani ponudil svoj odstop, a ga je klubsko vodstvo na čelu s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem zavrnilo, danes ponovili rezultat z zadnje prvenstvene tekme, bi izločili Rosenborg. "Pokazati bomo morali večjo željo kot na prvi tekmi, na kateri smo dobili gole po naših napakah," je izkušeni Mariborčan s številko 7 vesel, da imajo vijolice popravni izpit, na katerem se bodo poskušale proti Norvežanom predstaviti v boljši luči.

Tavares: Mi smo Maribor, misija ni nemogoča

Rok Kronaveter še verjame v današnji čudež NK Maribor. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V to verjame tudi nepopravljivi optimist, kapetan Maribora Marcos Tavares. Strelski rekorder mariborskega kluba in slovenskega državnega prvenstva je v Ljudskem vrtu poskrbel za edini zadetek vijolic (1:3). Brazilec z vijoličastim srcem, ki je po pristanku v Trondheimu izžareval optimizem in dobro voljo na vsakem koraku, je prepričan, da lahko Maribor danes pripravi ogromno presenečenje. "Sem smo prišli z jasnim ciljem. Po preobrat, po napredovanje. Mi smo Maribor. Vemo, kako se spoprijeti s takšnimi situacijami. Izziv je velik, vendar naša misija ni nemogoča. Lahko zabijemo tudi tri gole," je 35-letni napadalec prepričan, da bo s soigralci danes zagrenil življenje norveškemu prvaku.

O tem, da Maribor ni pripotoval na Norveško na izlet, ampak po napredovanje, s katerim bi ostal v igri za nastop v skupinskem delu lige prvakov, pričajo tudi besede Blaža Vrhovca. "Vse je mogoče, tudi naše napredovanje ob takšnem izhodišču. Res verjamemo, da nam lahko uspe," poudarja Ljubljančan, ki spoštuje tekmeca, a ga ne doživlja kot nepremagljivega.

Maribor v Evropi po domačem porazu: Atletico Madrid: 1992 (v Mariboru 0:3, nato v gosteh 1:6)

Wisla Krakov: 1998 (v Mariboru 0:2, nato v gosteh 0:3)

Glasgow Rangers: 2001 (v Mariboru 0:3, nato v gosteh 1:3)

Sparta Praga: 2009 (v Mariboru 0:3, nato v gosteh 1:3)

Če Mariboru spodleti, sledi verjetno Ludogorec

Bolgarski prvak Ludogorec si je na prvi tekmi proti TSN priigral veliko prednost. Foto: Reuters Ob 19. uri, ko se bo na stadionu Lerkendal začel povratni dvoboj 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov, bo torej v očeh nogometašev Maribora prisotna velika želja, pa tudi prepričanje, da jo lahko zagodejo Rosenborgu. Če bi kmalu dosegli prvi zadetek, bi lahko v Skandinaviji zadišalo po novi vijoličasti nogometni pravljici. Maribor se še dobro spominja, kako je utišal Friends Areno in izločil švedski Aik.

Če bi Mariboru spodletelo in bi se nadaljevala tradicija izpadov po domačem porazu na prvi tekmi evropskih dvobojev, bi sezono nadaljeval v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo. Tam bi se najverjetneje pomeril z bolgarskim prvakom Ludogorcem, ki je v prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa nadigral The New Saints iz Walesa s kar 5:0.