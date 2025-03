Šeško in Kampl ostala brez trenerja

Marco Rose ni več trener nemškega prvoligaša RB Leipzig. Uprava kluba je z 48-letnikom prekinila sodelovanje dan po porazu v Mönchengladbachu. Kot so sporočili iz kluba, Leipzig zapuščajo tudi njegovi pomočniki.

Leipzig je v zadnjem obdobju prišel v krizo in se zdaj krčevito bori za ligo prvakov. Trenutno je klub na šestem mestu bundeslige. "Dolgo smo verjeli v sodelovanje z Marcom in njegovo ekipo. Vse do zadnjega smo se skupaj trudili, da obrnemo trend rezultatov. Glede na razvoj dogodkov, ki ni prinesel uspeha, pa smo prepričani, da ekipa za preostanek sezone potrebuje nov impulz, da dosežemo zastavljene cilje," je javnosti sporočil športni direktor Marcel Schäfer.

Benjamin Šeško Foto: Guliverimage Gre tudi za nekoliko nepričakovano odločitev uprave, saj Leipzig že v sredo čaka polfinale pokalnega tekmovanja s Stuttgartom. A očitno je bila v Mönchengladbachu predstava taka, da bo uprava tvegala z začasnim trenerjem. Novega imena v klubu še niso potrdili.

Rose je s povprečjem 1,86 točke na 125 tekmah in pokalnim naslovom eden najuspešnejših trenerjev v klubu. Boljše povprečje točk so pred njim z Leipzigom dosegli le Domenico Tedesco, Julian Nagelsmann in Ralf Rangnick.

Rose je bil v klubu od septembra 2022, ko je zamenjal že omenjenega Tedesca. Pogodbo je imel do konca naslednje sezone. A tik pred vrati kluba je bil trener že konec leta, saj je ekipa novembra ostala brez zmage in si proti Wolfsburgu takrat privoščila visok poraz z 1:5.