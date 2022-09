Manchester United z izgubo in rekordnimi plačami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni prvoligaš Manchester United je obelodanil, da je v sezoni 2021/22 imel za 132 milijonov evrov neto izgube, čeprav so prihodki narasli za 18 odstotkov na 667 milijonov. Ob tem je objavil tudi rekordno vsoto, namenjeno za plače, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Junija, ko se je končalo finančno zadnje leto, so številke pokazale 26 milijonov evrov večjo izgubo v primerjavi z 12 meseci pred tem. Neto dolg kluba se je prav tako povečal s 480 milijonov v letu 2021 na 589 milijonov v tem letu.

Prihodki so narasli za 102 milijona evrov, od česar je United svojim delničarjem izplačal 38 milijonov v dividendah.

Kot posledica prihoda igralcev, kot so Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho in Raphael Varane, se je v nebo dvignila tudi vsota plač, ki je narasla na 440 milijonov evrov oziroma se povečala za 19,1 odstotka. To pa je tudi najvišja plačna vsota v zgodovini elitne angleške lige, pred tem je bil rekorder Manchester City s 406 milijoni.

