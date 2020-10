Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezni igralec angleškega nogometnega prvoligaša Manchester Cityja Fernandinho bo zaradi poškodbe noge z igrišč odsoten od štiri do šest tednov, je danes potrdil trener moštva, Pep Guardiola.

Petintridesetletni Brazilec Fernandinho je moral še pred koncem sredine tekme lige prvakov proti Portu (3:1) zapustiti igrišče, čeprav je v igro vstopil šele v 85. minuti.

"To je slaba novica. Gre za težavo z njegovo nogo. Mislim, da bo moral prisilno počivati od štiri do šest tednov. To je za nas velik udarec," je dejal Katalonec na trenerski klopi Cityja Josep Guardiola.