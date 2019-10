V Manchestru prisluhnili Slovencu in Hrvatu, Guardiola opozarja

Angleški prvak Manchester City spada med najbogatejše nogometne klube na svetu. V prejšnji sezoni je bil na Otoku tako prepričljiv, da je v prvenstvu prehitel tudi Liverpool. Pod vodstvom Josepa Guardiole je že dalj časa član elitne skupine najboljših evropskih klubov in velja za absolutnega favorita v skupini C lige prvakov.

O tem, kako močan je, zgovorno priča gostujoča zmaga v prvem krogu, ko je v gosteh premagal Šahtar s 3:0, danes pa se bo prvič predstavil domačih gledalcem. V goste prihaja Dinamo, za katerega nastopa tudi 23-letni slovenski reprezentant.

Guardiola poln hvale na račun Dinama

Josep Guardiola si prizadeva s Cityjem osvojiti evropski naslov. Foto: Reuters ''Moramo zaigrati z ogromnim srcem. Tudi proti takšnemu tekmecu lahko dosežemo dober rezultat. Želimo doseči največ, kar je mogoče. Ne glede na tekmeca želimo osvojiti tri točke. Vem, da bo zelo težko, saj lahko na kaj takšnega v gosteh pri Cityju računa zelo malo klubov, a imeli bomo svoje priložnosti. Če bomo izkoristili 70 ali 80 odstotkov priložnosti, bomo imeli možnosti. Če jih bomo 30 ali 40, ne bo šlo. Veliko stvari se nam mora sestaviti, da bi dobili želen rezultat,'' razmišlja trener Nenad Bjelica, ki je v prvem krogu lige prvakov popeljal izbrance do zelo odmevne zmage nad Iličićevo Atalanto (4:0), s tremi zadetki pa je izstopal nekdanji napadalec Celja Mislav Oršić.

O tej tekmi je spregovoril tudi Guardiola. Katalonec je pohvalil Dinamo in dejal, da bo treba na tekmo s hrvaškimi prvaki vstopiti previdno.

Angleški prvak želi v uvodni domači tekmi lige prvakov osvojiti vse tri točke. Foto: Reuters

''To je ekipa, ki igra agresivno in ima hitre igralce, ki nas lahko ogrozijo v protinapadu. Zmaga nad Atalanto, ki igra v močni ligi, za nas pomeni resno opozorilo. Moji igralci ne poznajo Dinama, v uvodnih minutah srečanja pa se bodo prepričali, kako močna ekipa je,'' je dejal eden od najbolj cenjenih trenerjev na svetu in navedel Katalonca Danija Olma, nekdanjega upa Barcelone, ki se je kot najstnik preselil v Zagreb, zdaj pa je prvi zvezdnik Dinama, mladi španski reprezentant in spada med najbolj obetavne igralce v Evropi.

Stojanović: Poskušali bomo najti slabe točke v igri Cityja

Slovenski desni bočni branilec je proti Atalanti igral v postavitvi 3-5-2, s katero je Dinamo nadigral Iličićevo Atalanto. Foto: Reuters ''Lepo je slišati pohvalo iz ust takega trenerja. Ne dvomim, da bo City pripravljen na vse mogoče. Spada med najmočnejše klube na svetu,'' sporoča trener Dinama, ki želi priti do velikega presenečenja zlasti z veliko teka, borbenosti, hrabrosti in srčnosti.

''Naš trener je rekel, da so naše možnosti za pozitiven rezultat majhne, a obstajajo. Ne bomo se predali že pred tekmo. Na igrišču bomo pustili srce, pokazali, kaj zmoremo, in se poskušali vrniti v Zagreb z najboljšim mogočim rezultatom,'' pa je na ponedeljkovi konferenci v Manchestru, kjer so se zanj zanimali angleški novinarji, zaupal Petar Stojanović.

Nogometaši Dinama na ponedeljkovem treningu na stadionu Etihad. Foto: Reuters

Nekdanji branilec Maribora je z vijolicami pred petimi leti v ligi prvakov že gostoval na Otoku in doživel hud poraz v Londonu proti Chelseaju (0:6). Zdaj bo v Angliji nastopil v Manchestru, kjer ga čaka veliko dela z zvezdniki Cityja. ''Poskušali bomo najti njihove slabe točke v igri in jih ogroziti. V Cityju igra ogromno izvrstnih nogometašev, tako da nas čaka zelo težka tekma, a bomo napravili vse, kar je v naši moči, da bi se lahko predstavili na želen način,'' samozavestno sporoča slovenski reprezentant. Pri gostiteljih za dvoboj zaradi zdravstvenih težav ne bo kandidiral Kevin De Bruyne.

Modri leta 1999 presenetili evropskega prvaka

Dinamo Zagreb je nazadnje gostoval v Manchestru pred 20 leti, ko je presenetil takratnega evropskega prvaka Manchester United in se na Old Traffordu s favoriziranimi rdečimi vragi razšel brez zadetkov (0:0). Če bi to ponovil tudi danes, bi bila to prvovrstna senzacija, s katero bi ohranil tudi vodilni položaj v skupini C in si še povečal možnosti za evropsko pomlad!