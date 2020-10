Luka Elsner na radarju Belgijcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred tremi tedni je Luka Elsner zapustil vrste francoskega drugoligaša Amiensa, s katerim je v prejšnji sezoni pisal zgodovino, saj je postal prvi slovenski trener, ki je vodil klub v elitnem francoskem prvenstvu. Sezona 2019/20, prekinjena in nato predčasno končana zaradi izbruha koronavirusa, je pri Amiensu poskrbela za ogromno slabe volje.

Klub je ostal brez možnosti, da bi se do konca prvenstva povzpel na višji položaj. Takrat je zasedal predzadnje mesto in izpadel v drugo ligo, v njegovo korist niso odločili niti sodni mlini, tako da je nadaljeval pot med drugoligaši. Elsner je ostal trener, a je na petih tekmah osvojil le pet točk, kar je vodstvo ocenilo kot neuspeh in prekinilo sodelovanje s Slovencem.

Da Cruzu se maje stolček

Mladi slovenski trener je brez delodajalca tri tedne. Foto: Reuters Elsner se je prikupil Amiensu s trenerskimi uspehi, ki jih je dosegal v sosednji Belgiji. Takrat se je z drugoligašem Union St. Gilloise skoraj prebil v prvo ligo, odmeven rezultat pa napravil tudi v pokalu. Zdaj obstaja možnost, da bi se lahko Elsner vrnil v Belgijo.

Po skromnih rezultatih (le tri točke v devetih krogih in le trije doseženi zadetki) se namreč resno maje stolček francoskemu trenerju Mouscrona Fernandu Da Cruzu, po poročanju belgijskega medija Le Soir pa seznam najbolj resnih kandidatov, ki bi ga lahko nasledila, zasedata Franck Passi, nazadnje trener francoskega drugoligaša Chamoisa, in Elsner.

Če bi se Mouscron, pred leti je njegov dres nosil tudi Ermin Šiljak, odločil za 38-letnega nekdanjega slovenskega reprezentanta, bi bil to že njegov četrti klub, ki ga je vodil v tujini. Prve izkušnje v tujini je nabiral na Cipru (Pafos), nato pa je pot nekdanjega trenerja Domžal in Olimpije popeljala še v Belgijo in Francijo.