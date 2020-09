Luka Elsner je izgubil službo v Franciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Amiensu so odslovili mladega slovenskega trenerja

Luka Elsner je na klop Amiensa sedel julija lani, ko je bil ta še prvoligaš, in ga zapušča zdaj, po petih tekmah v novi sezoni druge lige.

Luka Elsner je na klop Amiensa sedel julija lani, ko je bil ta še prvoligaš, in ga zapušča zdaj, po petih tekmah v novi sezoni druge lige. Foto: Reuters

Luka Elsner ni več trener Amiensa, so sporočili iz vrst tega francoskega drugoligaša. Prvega slovenskega trenerja, ki je delal v najboljši nogometni ligi iz dežele svetovnih prvakov, so odnesli slabi rezultati.

"Pri Amiensu smo se odločili, da končamo sodelovanje z Luko Elsnerjem. V klubu bi se mu radi zahvalili za trud in profesionalnost. Želimo mu srečo in čim več uspeha na nadaljnji trenerski poti," so danes zgodaj zvečer, le malo za tem, ko se je v francoskih medijih razširila informacija, da Luka Elsner ni več njihov trener, sporočili iz Amiensa.

Zaradi epidemije je izpadel brez boja

Foto: Reuters Mladi slovenski trener je na klop Amiensa sedel julija lani in v skrajšani sezoni prve francoske lige, ki se je zaradi epidemije koronavirusa končala deset tekem pred predvidenim koncem, pristal na 19. mestu, po odločitvi francoske nogometne zveze pa ob tem izpadel v drugo ligo.

Pri Amiensu so se na takšno odločitev pritožili in sprva se je zdelo, da bodo uspešni, a je nato ostalo pri prvotni odločitvi in Amiens se je vrnil nazaj med drugoligaše.

Amiens je do takrat na 28 tekmah zbral štiri zmage, 11 remijev in 13 porazov, s 23 točkami pa za odrešilnim 17. mestom zaostajal za sedem točk.

Sezono 2020/21 je Elsner med drugoligaši začel z zmago, dvema remijema in dvema porazoma v prvih petih prvenstvenih tekmah, kar trenutno zadostuje za zgolj 15. mesto v dvajsetčlanski francoski drugi ligi.

Za mladega, 38-letnega slovenskega trenerja je bil usoden nedeljski remi brez zadetkov na domačem igrišču pri Pauju, kar je bila že četrta tekma Amiensa brez zmage v nizu.

Poleti je iskal zaupnico in jo dobil

Po tej tekmi je predsednik Bernard Joannin sklenil, da je potrebna sprememba, in z Elsnerjem pretrgal pogodbo, podpisano do junija 2021.

Zanimivo, da je Elsner ob domnevi, da mu v klubu ne zaupajo, konec pogodbe ob nezadovoljstvu navijačev v svojo škodo menda predlagal že poleti, a so mu v klubu izrekli zaupnico. Še več, razmišljali naj bi celo o podaljšanju sodelovanja, saj sta bila predsednik Joannin in športni direktor John Williams z njegovim delom kljub pomanjkanju rezultatov zadovoljna.

Amiens je skupaj vodil na 37 tekmah v vseh tekmovanjih. Zbral je sedem zmag, 13 remijev in 17 porazov. Foto: Reuters

Senca uspešnega predhodnika in težave, ki jih je imel

Njuno podporo v klubu je Elsner imel, a je nad njim med navijači in tudi v klubski strukturi nižje od predsednika bedela velika senca njegovega predhodnika Christopha Pelissierja, ki je bil z Amiensom zelo uspešen. Amiens, ki se je v prvo francosko ligo vrnil v sezoni 2017/18, je ta francoski trener najprej popeljal do visokega 12. mesta, sezono pred Elsnerjevim prihodom pa še do 15. mesta, z njim pa brez večjih težav obstal med prvoligaši.

Elsner je imel ob tem nemalo težav z odhodi nekaterih nosilcev igre, poškodbami številnih pomembnih nogometašev in tudi kar štirimesečnim suspenzom iranskega napadalca Samana Ghoddosa, ki mu ga je zaradi nepravilnosti ob prihodu v Amiens leta 2018 pozneje naložila Fifa.

Francozi pišejo, da se bodo Elsnerja spominjali kot zelo delovnega in profesionalnega trenerja, ki je bil med svojimi nogometaši zelo dobro zapisan, a ti preprosto niso bili tako dobri, da bi sledili njegovim idejam.

Amiens je 15. februarja letos v 25. krogu prejšnje sezone prve francoske lige šokiral PSG in vodil že s 3:0, potem pa se je moral zadovoljiti s spektakularnim remijem s 4:4. Foto: Reuters

Točke je kradel PSG, Marseillu, Lyonu ...

Elsner je Amiens vodil na 28 tekmah v prvi francoski ligi (štiri zmage, 11 remijev in 13 porazov) ter petih v drugi ligi (zmaga, remija in poraza).

Kot vrhunec svojega dela pri Amiensu bo Elsner zagotovo pomnil prvenstveni remi proti poznejšemu evropskemu podprvaku PSG, ki ga je zabeležil februarja letos (4:4), zmago nad nekdanjim evropskim prvakom Marseillem s 3:1 oktobra lani in tudi remi proti poznejšemu polfinalistu lige prvakov Lyonu z 2:2 septembra lani. Odmevna dosežka sta mu uspela tudi v ligaškem pokalu, v katerem je prišel do četrtfinala, na poti do tja pa izločil prvoligaša Angers in Rennes.

Pred prihodom v Francijo, kjer bo za vedno zapisan kot prvi slovenski trener v tamkajšnji prvi nogometni ligi, je Elsner eno leto delal pri belgijskem drugoligašu Saint Gilloiseju, bil pred tem pol leta trener ciprskega prvoligaša Pafosa, v Sloveniji pa vodil Olimpijo in tri leta Domžale, pri katerih je začel svojo obetavno trenersko pot.