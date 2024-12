Lookman afriški nogometaš leta 2024

"Neverjetno je biti najboljši igralec v Afriki," je dejal 27-letni Ademola Lookman, sicer rojen v Londonu. Nigerijec je dosegel tri zadetke za Atalanto v zmagi s 3:0 v finalu evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna. V minuli sezoni je za lombardijski klub skupaj dosegel 17 golov, letos pa že 11.

V finalnem izboru za najboljšega nogometaša Afrike so bili še Maročan Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Gvinejec Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Simon Adingra (Brighton) iz Slonokoščene obale in južnoafriški vratar Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns). Nagrajence izbirajo trenerji in kapetani reprezentanc.

Leta 2023 je zmagal Nigerijec Victor Osimhen iz Napolija, trenutno igralec istanbulskega Galatasaraya.