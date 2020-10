Lippi se ne bo vrnil v trenerski poklic

"Zagotovo ne bom več trener," je dejal 72-letni Lippi, ki je brez službe od novembra 2019, ko je zapustil selektorsko mesto kitajske izbrane vrste.

Lippijeva trenerska kariera je trajala 30 let. Začel je kot trener ekipe do 19 let pri Sampdorii, v klubih pa pustil svoj pečat še pri Atalanti, Napoliju, Interju in Juventusu. Julija 2004 je postal selektor Italije in dve leti pozneje z njo osvojil svetovni naslov.

V trenerski karieri je med večjimi uspehi osvojil še pet naslovov italijanskega prvaka, enkrat pa je bil zmagovalec lige prvakov z Juventusom.

Lippi je dodal, da ni dokončno zapustil nogometa. "Trener ne bom več. Dovolj je. Mogoče bom koristen v kakšni drugi vlogi, a ne pred pomladjo," je še povedal Lippi.

