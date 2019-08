Lionelu Messiju tri mesece suspenza v argentinskem dresu

Messi v tem času ne bo smel odigrati nobene tekme za argentinsko reprezentanco, so danes še sporočili iz Conmebola, kjer niso specificirali, zakaj je Messi sploh prejel kazen, poroča francoska agencija AFP.

Po malem finalu 6. julija na Copi Americi, Argentinci so premagali Čile z 2:1, je argentinski virtuoz dejal: "Bilo je premalo spoštovanja do naše ekipe. Tudi mi bi lahko naredili kaj bolje, toda obenem nam niso pustili do finala. Korupcija in sodniki niso dovolili, da bi navijači uživali v finalu. To uničuje nogomet." Nato ni prišel niti na podelitev kolajn, ker "res ne bi smeli sodelovati pri tej korupciji".

Izpustiti bo moral štiri prijateljske tekme gavčev

Že pred tem pa si je skupaj s čilskim nogometašem Garyjem Medelom prislužil rdeč karton, zanj šele drugi v vsej nogometni karieri, čeprav so videoposnetki pokazali, da sam ni storil ničesar narobe, še poroča AFP. Zaradi kartona je bil tako in tako že suspendiran za eno tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022.

Ob novi kazni bo tako Messi izpustil štiri prijateljske tekme gavčev, novembra pa bo spet lahko zaigral v dresu z državnim grbom.