Novinci sezono odprli z zmago, Kovač debitiral z remijem

Monaco, ki je zamenjal pet trenerjev v zadnjih dveh letih, je po 21 minutah izgubljal že z 0:2, potem ko sta zadela Boulaye Dia (5.) in El Bilal Toure (21.). Axel Disasi je tik pred polčasom zmanjšal zaostanek, Benoit Badiashile pa je v 55. minuti postavil končni izid.

Sezono bi sicer morala odpreti Marseille in St. Etienne, a so dvoboj zaradi štirih pozitivnih nogometašev na novi koronavirus pri gostiteljih prestavili za nedoločen čas. Prvi krog nove sezone je tudi sicer osiromašen, zaradi evropskih obveznosti so prestavili tudi tekmo PSG proti Metzu in Lyona proti Montpellierju. Že nekaj dni pred začetkom je bilo tudi jasno, da je bilo v pripravah na sezono 2020/21 37 pozitivnih primerov na novi koronavirus, vendar po pravilih francoske lige tekme prestavijo šele, če je v posamezni ekipi presežejo tri okužbe.

Francosko prvenstvo, 1. krog: Petek, 21. avgust:

Bordeaux : Nantes 0:0

R. K.: Zerkane 20./Bordeaux. Sobota, 22. avgust:

Dijon : Angers 0:1 (0:1)

Traore 22.



Lille : Rennes 1:1 (1.0)

Bamba 40.; Da Silva 74. R. K.: Boey 35./Rennes, Mandava 43./Lille. Nedelja, 23. avgust:

Monaco : Reims 2:2 (1:2)

Disasi 45.+2, Badiashile 55.; Dia 5., Toure 21.



Lorient : Strasbourg 3:1 (0:1)

Wissa 51., Grbić 60., Hamel 87.; Chahiri 30.



Nimes : Brest 4:0 (2:0)

Denkey 8., Meling 31., Philippoteaux 69., Kone 84. R. K.: Chardonnet 77./Brest.



Nice : Lens 2:1 (1:1)

Gouiri 23., 75.; Kakuta 11. Torek, 15. september:

21.00 Montpellier – Lyon



Sreda, 16. september:

21.00 PSG – Metz



Četrtek, 17. september:

21.00 Marseille – St. Etienne