Bayern preprečil veselje Oblaku, Handanović še upa

Tudi po polovici tekem 5. kroga lige prvakov v izločilnih bojih še nimamo slovenskega predstavnika. V derbiju večera je Atletico v Madridu dolgo vodil proti Bayernu, a se Bavarci niso dali in po izenačenju ob koncu tekme (1:1) prepričali Janu Oblaku in druščini, da si krog pred koncem skupinskega dela zagotovila izločilne boje. Osmino finala bo v zadnjem krogu lovil tudi Josip Iličić, ki je z Atalanto le remiziral proti danskemu Midtyllandu (1:1), med živimi pa je po veliki zmagi v Mönchengladbachu s 3:2 ostal Inter Samirja Handanovića.

Atletico bi se z zmago nad Bayernom lahko že zagotovil nastop v osmini finalu, a mu je to po uspešni izvedeni enajstmetrovki preprečil izkušeni Thomas Müller. Slovenski vratar v vratih Madridčanov Jan Oblak je sicer krenil v pravo smer, a strel Nemca je bil preveč natančen in izenačenje na 1:1 ni mogel preprečiti. Bavarci so le še potrdili prvo mesto v skupini A, Atletico pa bo v zadnjem krogu branil dve točki prednosti pred Salzburgom, ki je v Moskvi ugnal Lokomotivo in se ponovno vmešal v boj za izločilne boje.

V skupini B se je zdelo praktično že vse odločeno, a po porazu Reala v Kijevu proti Šahtarju (0:2) in zmaga Inter v Mönchengladbachu (3:2) je pred sklepnim krogom še vse odprto. Med živi je presenetljivo ostal tudi Samir Handanović in Milančani, ki so bili po dveh porazih proti Realu praktično že v izgubljenem položaju. Nemci so edini, ki ne morejo več pasti na zadnje, četrto mesto, kar pomeni, da bodo tudi v najbolj črnem scenariju evropsko pot nadaljevali v ligi Europa.

Real Madrid je v mizerni formi. V zadnjih petih tekmah je trikrat izgubil. Foto: Reuters

V skupini C je s točko na Portugalskem prvo mesto potrdil Manchester City, napredovanje v osmino finale pa se je razveselil tudi Porto. V obračunu z repa lestvice je Marseille po preobratu premagal Olympiacos in vendarle prekinil negativni rekord 13 zaporednih porazov v ligi prvakov.

Igralo se je še v skupini D. Liverpool si je po zmagi na Anfieldu proti Ajaxu (1:0) že zagotovil prvo mesto v skupini, Atalanta Josipa Iličića, ki je v igro vstopil ob polčasu, pa bo po remiju z Midtjyllandom (1:1) v zadnjem krogu v Amsterdamu branila točko prednosti pred nizozemskim prvakom. Danci se bodo po skupinskem delu poslovili od Evrope.

Kamplov Leipzig še ni rekel zadnje

Če bi Kamplov Leipzig zmagal v sredo v Turčiji, bi pri vrhu skupine lahko nastala velika gneča. Foto: Reuters V sredo bo najbolj napeto pri vrhu skupine H, saj se bo moral posloviti eden izmed trojice Manchester United, PSG in RB Leipzig. Zaradi slabšega izkupička v medsebojnih tekmah s Parižani je za zdaj v najslabšem položaju klub Kevina Kampla, a bi se lahko vse skupaj hitro spremenilo, saj bodo rdeči vragi gostovali v Istanbulu. Z zmago v Turčiji bi otežili delo preostalima tekmecema, ki se bosta udarila na Old Traffordu. Če bi francoski prvak premagal rdeče vrage, za katere bi lahko nastopil tudi njegov nekdanji golgeter Edinson Cavani, bi bili priča izjemno dramatičnemu zadnjemu krogu.

V skupinah E in G so znani že vsi štirje potniki v osmino finala, slovenska reprezentanta Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) in Miha Blažič (Ferencvaroš) pa imata priložnost, da v sredo presenetita velikega favorita, Barcelono in Juventus, s tem pa si pred medsebojnim spopadom v zadnjem krogu tudi izboljšata možnost za tretje mesto, ki pelje v 1/16 finala evropske lige.

Benjamin Verbič bo v sredo gostoval pri italijanskem prvaku Juventusu, ki si je že zagotovil napredovanje. Foto: Reuters

Konec neznank o potnikih v osmino finala bi bilo lahko tudi v skupini F, če bo Zenit pokvaril načrte belgijskemu prvaku iz Bruggea in ostal nepremagan v gosteh. V tem primeru bi Borussia Dortmund in Lazio, neodvisno od rezultata sredinega derbija v Nemčiji, že lahko proslavljala napredovanje.

Najboljši strelci: 6 - Erling Braut Haaland (Borussia D.)

5 - Alvaro Morata (Juventus), Alassane Plea (Borussia M.), Marcus Rashford (Man Utd)

4 - Mergim Berisha (Salzburg), Diogo Jota (Liverpool), Romelu Lukaku (Inter)

...

1 - Josip Iličić (Atalanta)

Liga prvakov, skupinski del (5. krog):

Skupina A:

Torek, 1. december:

Lokomotiva Moskva : Salzburg 1:3 (0:2)

Mirančuk 79.; Berisha 28., 41., Adeyemi 81.



Atletico Madrid : Bayern München 1:1 (1:0)

Joao Felix 26.; Müller 86./11-m



Lestvica:

1. Bayern* 5 tekem – 13 točk

2. Atletico Madrid 5 – 6

3. Red Bull Salzburg 5 – 4

4. Lokomotiva Moskva 5 – 3

Skupina B:

Torek, 1. december:

Šahtar Doneck : Real Madrid 2:0 (0:0)

Dentinho 57., Solomon 83.



Borussia Mönchengladbach : Inter 2:3 (1:1)

Plea 45.+1, 76..; Darmian 17., Lukaku 64., 73.



Lestvica:

1. Borussia Mönchengladbach 5 – 8

2. Šahtar 5 – 7

3. Real Madrid 5 – 7

4. Inter 5 – 5

Skupina C:

Torek, 1. december:

Porto : Manchester City 0:0 (0:0)



Marseille : Olympiakos 2:1 (0:1)

Payet 55./11-m, 75./11-m; Camara 33.



Lestvica:

1. Manchester City* 5 – 13

2. Porto* 5 – 10

3. Olympiakos 5 – 3

4. Marseille 5 – 3

Skupina D:

Torek, 1. december:

Atalanta : Midtjylland 1:1 (0:1)

Romero 79.; Scholz 13.



Liverpool : Ajax 1:0 (0:0)

Jones 58.



Lestvica:

1. Liverpool* 5 – 12

2. Atalanta 5 – 8

3. Ajax 5 – 7

4. Midtjylland 5 – 1

Skupina E:

Sreda, 2. december:

18.55 Krasnodar - Rennes

21.00 Sevilla - Chelsea



Lestvica:

1. Chelsea* 4 – 10

2. Sevilla* 4 – 10

3. Krasnodar 4 – 1

4. Rennes 4 – 1

Skupina F:

Sreda, 2. december:

21.00 Borussia Dortmund - Lazio

21.00 Club Brugge - Zenit



Lestvica:

1. Borussia Dortmund 4 – 9

2. Lazio 4 – 8

3. Club Brugge 4 – 4

4. Zenit 4– 1

Skupina G:

Sreda, 2. december:

21.00 Ferencvaroš - Barcelona

21.00 Juventus - Dinamo Kiev Lestvica:

1. Barcelona* 4 – 12

2. Juventus* 4 – 9

3. Dinamo Kijev 4 – 1

Skupina H:

Sreda, 2. december:

18.55 Istanbul Basaksehir - RB Leipzig

21.00 Manchester United - PSG



Lestvica:

1. Manchester United 4 – 9

2. PSG 4 – 6

3. RB Leipzig 4 – 6

4. Istanbul Basaksehir 4 – 3



*že v izločilnih bojih