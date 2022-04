Man City po izjemnem strelskem spektaklu do prednosti pred Realom

Na prvi tekmi polfinala lige prvakov sta Manchester City in Real Madrid poskrbela za eno najboljših predstav v tej sezoni najelitnejšega evropskega tekmovanja. Sinjemodri so pred domačimi navijači zmagali s 4:3 (2:1) in bodo tako na povratni tekmi branili zadetek prednosti. V sredo se bosta v drugem polfinalu pomerila še Liverpool in Villarreal. Povratni tekmi bosta 3. in 4. maja v Španiji.

Nogometaši Manchester Cityja in Real Madrida so na stadionu Etihad v Manchestru poskrbeli za pravo srhljivko, ki so jo na koncu s 4:3 dobili nogometaši angleškega kluba, ki bodo tako prihodnji teden v Madridu branili zadetek prednosti. Tekmeca sta na srečanju na Otoku več kot upravičila pričakovanja nogometnih sladokuscev. City se je sicer moral na domači zelenici znajti brez kaznovanega Joaa Cancela, ob tem pa je zaradi poškodbe manjkal tudi Kyle Walker.

Poslastica na Etihadu se je začela povsem po notah gostiteljev. Že v drugi minuti je predložek v kazenski prostor poslal Riyad Mahrez, Courtoisa pa je s strelom z glavo premagal Kevin de Bruyne in domače popeljal v vodstvo z 1:0. Belgijski nogometaš je za City zadel tudi na prvi tekmi četrtfinala proti Atletico Madridu, kar je na koncu zadostovalo za uvrstitev v polfinale. Real si tudi v nadaljevanju ni mogel opomoči po začetnem šoku, že v enajstih minuti si je obramba španskega velikana privoščila novo napako, ki jo je zanesljivo po podaji strelca prvega gola v zadetek preobrnil Gabriel Jesus, ki je žogo poslal v desno stran vrat Reala.

Gabriel Jesus je v enajsti minuti takole premagal vratarja Reala Thibauta Courtoisa. Foto: Reuters

V 29. minuti je bil Real na robu prepada, a je strel Phila Fodena po protinapadu Manchester Cityja za nekaj milimetrov zletel mimo desne vratnice gola Reala. Le dobri dve minuti kasneje je bil nenatančen še Oleksandr Zinčenko.

V Manchestru je tako tekma potekala povsem po željah domače ekipe, nato pa je Real Madrid, praktično iz nič, vendarle dosegel zadetek. V 33. minuti je po podaji Ferlanda Mendyja mojstrsko zadel kdo drug kot Karim Benzema, ki je vknjižil že svoj 13. zadetek v tej sezoni lige prvakov.

Strelska točka tudi v drugem polčasu

Takoj na začetku drugega polčasa je imel City spet veliko priložnost. Po samostojni akciji je vratnico zadel Mahrez, nato pa je odbito žogo skušal v gol pospraviti še Foden, a jo je pred golovo črto ustavil Dani Carvajal. A City je kmalu zatem spet udaril, v 53. minuti je za 3:1 vendarle zadel Foden. Vendar tudi tokrat veselje sinjemodrih ni trajalo dolgo, le dve minuti zatem je na drugi strani udarec vrnil Vinicius Junior. A City se tu še ni ustavil, v 74. minuti je z močnim strelom žogo v zgornji levi kot gola Reala z roba kazenskega prostora poslal še Bernardo Silva in gostitelje popeljal v vodstvo s 4:2.

Karim Benzema je dosegel dva zadetka. Foto: Reuters

A gostje so se vrnili še tretjič. V 81. minuti je v kazenskem prostoru domačih z roko igral Aymeric Laporte, sodnik pa je brez oklevanja pokazal na belo piko. Odgovornost je prevzel Benzema, ki je s panenko rutinirano premagal vratarja gostiteljev Edersona, in se še 14. v evropski sezoni podpisal pod zadetek, s tem pa postavil tudi končni izid izjemnega obračuna.

Real tako proti Cityju tudi na četrti medsebojni tekmi v Manchestru ni prišel do zmage. Prihodnji teden se tako v Madridu obeta nov spektakel, kljub porazu, pa so izkušnje gotovo na strani čete Carla Ancelottija, ki je s 13 naslovi najuspešnejša ekipa v zgodovini lige prvakov, Pep Guardiola pa bo s svojimi varovanci poskušal priti do drugega zaporednega finala in do možnosti osvojitve prve evropske lovorike.

Presenečenje sezone na Anfieldu

V sredo pa se bosta na Anfieldu pomerila še druga dva polfinalista. V Liverpoolu bo gostovalo največje presenečenje sezone lige prvakov, Villarreal, ki je v četrtfinalu senzacionalno izločil Bayern iz Münchna. A čeprav so Reds na papirju veliki favoriti, ima svoje načrte zagotovo tudi zasedba Unaia Emeryja, ki je bil sicer že štirikrat prvak lige Europa, nazadnje v prejšnji sezoni, ko je do vrha drugega najelitnejšega evropskega tekmovanja popeljal Villarreal. Še pred Bayernom je španska ekipa za presenečenje poskrbela v osmini finala, v kateri je izločila Juventus.

Liverpool bo v sredo gostil Villarreal. Foto: Reuters

Na drugi strani je Liverpool v osmini finala ugnal Inter s Samirjem Handanovićem, nato pa ni imel pretirano zahtevnega dela proti portugalski Benfici. Reds kot edina evropska ekipa še naprej ostajajo v boju za kar štiri lovorike. Zasedba Jürgena Kloppa je v tej sezoni že osvojila naslov v angleškem ligaškem pokalu, prav tako so se uvrstili v finale pokala FA, ob tem pa poleg lige prvakov bijejo hud boj tudi za angleško krono.

Tako Klopp kot Emery pred tekmo nimata večjih težav. Pri Liverpoolu je pod vprašajem le nastop Roberta Firmina, a ima Nemec ob tem v napadu več kot dovolj zamenjav za poškodovanega Brazilca. Pri Villarrealu, ki je na zadnji tekmi španskega prvenstva z 2:0 ugnal Valencio, zaradi poškodbe kolena v moštvu ne bo Alberta Morena, ki je sicer včasih branil barve zasedbe Redsov. Ob tem je vprašaj še ob imenu Gerarda Morena.