Navijači Reala podpirajo Pereza in njegovo idejo o superligi

Napeta sezona lige prvakov se bliža koncu. Med tednom bosta znana finalista največjega klubskega tekmovanja, kateremu je grozilo, da bi ga lahko v bližnji prihodnosti zasenčila superliga, a je nato dvanajsterica bogatih klubov le priznala poraz. Njeno gonilno moč je predstavljal Real Madrid, ki bo v sredo gostoval pri Chelseaju, dan poprej pa bosta o prvem finalistu odločala Manchester City in PSG. Če so navijači na Otoku ostro nasprotovali superligi, pa je bistveno drugače v Španiji.

Prejšnji mesec je dvigala prah saga o superligi. Evropska nogometna zveza (Uefa) je v nekajdnevni vojni s pomočjo številnih somišljenikov, med njimi so bili tako navijači posameznih klubov kot tudi številni vladni predstavniki, preprečila izvedbo superligo, ki jo je sprva sestavljalo 12 ustanovnih članov, nato pa je hitro razpadla.

Prvi mož madridskega Reala Florentino Perez se je prelevil v glavnega sovražnika, saj še vedno ne priznava poraza, ampak namiguje, da bo slejkoprej napočil čas za superligo, le da bo morda zaživela v nekoliko drugačni podobi. Beli baletniki so zaradi tega morali prejšnji teden veliko poslušati o superligi, ne le o polfinalnem obračunu lige prvakov. To ni bilo všeč predstavnikom Reala.

Real "vztraja" pri superligi, vrača se Ramos

Različne navijaške skupine madridskega Reala so se združile v sporočilu za javnost, v katerem podpirajo prizadevanja predsednika Pereza za ustanovitev superlige. Foto: Reuters Prejšnji teden se je v hudem nalivu uvodno polfinalno dejanje končalo brez zmagovalca (1:1). Londončani so si priigrali prednost, saj so dosegli zadetek v gosteh, tako da bi jim za napredovanje v finale v sredo zadostoval že začetni remi brez zadetkov. Če pa bo znova govora o superligi, bo predsednika Pereza grela misel, da ga pri njegovem prizadevanju za superligo podpirajo tudi navijači.

Pri španskem velikanu tako stvari potekajo bistveno drugače kot na Otoku, kjer navijači vseh šestih klubov, ki so pristopili k superligi, niso skrivali nezadovoljstva in razočaranja nad morebitnim udejstvovanjem v novopečenem tekmovanju, kjer bi se delili mnogi milijoni evrov. Številni klubi navijačev, ki podpirajo Real in prihajajo iz različnih koncev Španije, so v skupnem pismu za javnost izrazili podporo Perezu.

Sergio Ramos je vajen osvajanja največjih lovorik z Realom. Foto: Reuters

Če beli baletniki ne bodo uradno izstopili iz evropske superlige, bodo s strani Uefe deležni sankcij, kar je večkrat poudaril predsednik Aleksander Čeferin. Tako bo v prihodnjih dneh zanimivo spremljati dogajanje okrog kraljevega kluba. Tako zaradi sredinega spektakla, v katerem bo trenerju Zinedinu Zidanu na voljo tudi kapetan Sergio Ramos (odsotna bosta Dani Carvajal in Lucas Vazquez, vprašljiva pa sta nastopa Ferlanda Mendyja in Raphaela Varaneja), kot tudi nadaljnje usode v evropskih tekmovanjih zaradi naklonjenosti superligi. Pri modrih bo najverjetneje ponovno odsoten Hrvat Mateo Kovačić.

Bo Mbappe stisnil zobe in zaigral?

Kylian Mbappe se pred "tekmo leta" ubada z zdravstvenimi težavami. Foto: Reuters O finalistih lige prvakov se bo tako ta teden odločalo v Angliji. V sredo bo tekma v Londonu, dan poprej pa še nekoliko bolj proti severu. V Manchestru se bosta v ''arabskem'' spopadu, ki ga pričakujejo zlasti nogometni sladokusci, saj se bosta v odprti nogometni bitki udarili dve izjemni zasedbi, pomerila Manchester City in PSG. Trener Cityja Josep Guardiola lovi zgodovinski dosežek, saj lahko kot prvi popelje sinje-modre v veliki finale. Njegovi izbranci v tej sezoni naskakujejo trojno krono, od angleškega naslova jih delijo le milimetri. Drugače je s Parižani, ki doma gledajo v hrbet Lillu, v Evropi pa se jim je načrt, da bi ponovno zaigrali v finalu, malce porušil po domačem porazu s Cityjem (1:2).

Francozi so na Otok pripotovali oslabljeni. Idrissa Gueye bo manjkal zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel na prvi tekmi, že dalj časa ni Juana Bernata, navijače PSG pa najbolj skrbi poškodba mečne mišice mladega velezvezdnika Kyliana Mbappeja. Po zadnjih informacijah bo hitronogi napadalec le stisnil zobe in skušal Angležem vrniti milo za drago ter jih premagati na Etihadu.

Manchester City je v tej sezoni v igri za trojno krono. Foto: Guliverimage

''Skušali bomo zmagati in dosegati zadetke. Smo pod pritiskom, a v nogometu moraš verjeti in si upati,'' sporoča trener PSG Mauricio Pochettino. Njegov stanovski kolega Guardiola odgovarja, da bo ključna obramba. Matematika pravi, da bo City zagotovo napredoval v finale, če se bo njegova mreža v torek zatresla največkrat enkrat …