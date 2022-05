Najboljša ekipa na svetu bo morala trpeti

"So najboljša ekipa na svetu, ki igra z veliko samozavesti," o Liverpoolu v presežnikih govori trener Villarreala Unai Emery. A bele zastave pred povratno tekmo polfinala lige prvakov ne izobeša. "Tukaj smo in želimo igrati v finalu." Jürgen Klopp se zaveda, da prednost s prve tekme 2:0 še ničesar ne zagotavlja. "Zagotovo bomo trpeli."

Čas je za povratni tekmi polfinala lige prvakov. V sredo zvečer bo Manchester City na stadionu Santiago Bernabeu branil prednost 4:3 proti Realu Madridu, že v torek zvečer pa se bosta na Estadio de la Cerámica pomerila Villarreal in Liverpool. Domači klub bo imel težko nalogo, saj je pred tednom dni izgubili z 0:2. A če je kdo to sezono že pripravil presenečenje, je to prav tako imenovana rumena podmornica. Izločili so Juventus in Bayern. A doslej je samo eni ekipi uspelo spreobrniti potek polfinala lige prvakov, potem ko je prvo tekmo izgubila z 0:2. To je bil leta 2019 Liverpool (proti Barceloni).

Emery: Odigrati bomo morali popolno tekmo

Unai Emery Foto: Reuters Villarreal je v španskem prvenstvu štiri kroge pred koncem samo sedmi. Vse je podredil polfinalu lige prvakov. V prejšnjem krogu so tako doma s premešano postavo z 1:2 izgubili s predzadnjim Alavesom. Ves teden so se namreč pripravljali na Liverpool, ki je to sezono v vseh tekmovanjih izgubil samo tri tekme in niti ene od teh za več kot dva gola.

"Odigrati bomo morali popolno tekmo. Stremeti moramo k popolnosti, da dosežemo nekaj, kar to sezono ni še nihče," je na uradni novinarski konferenci pred ponedeljkovim treningom poudaril trener španske ekipe Unai Emery. Čeprav so zadovoljni že s samo uvrstitvijo v polfinale in so s tem presegli pričakovanja, zdaj želijo še več. "V torek bo vse v znamenju rumene barve, v znamenju velikega ponosa. Tukaj smo in želimo igrati v finalu." Stadion, ki sprejme 23 tisoč navijačev, bo poln. V Villarrealu vsi dihajo za klub.

Klopp: Težava je, da je zdaj vse popolno

Jürgen Klopp Foto: Reuters Trener Liverpoola Jürgen Klopp se zaveda, da so bile Emeryjeve ekipe v izločilnih bojih evropskih tekmovanj doslej uspešne kar 84-odstotno. Kljub prednosti dveh golov se ne bodo zgolj branili. "Tekem ne zmagujemo tako, da se pomaknemo nazaj in čakamo na protinapade. Igrali bomo tako, kot smo doslej. Zagotovo bomo trpeli in moramo biti pripravljeni na trpljenje. Morali se bomo kdaj pomakniti tudi nazaj, a to ne sme biti naš osnovni koncept igre."

Redsi to pomlad igrajo, da bi osvojili vse štiri lovorike (angleški ligaški pokal je že njihov), a prav njihov zmagoviti niz je lahko nevarnost. "Očitno v zadnjih mesecih nekaj delamo prav. Težava je, da je zdaj vse popolno. A če naslednjo tekmo začnemo na napačni nogi, bo kar naenkrat igra povsem drugačna." Odločile bodo izkušnje in zrelost posameznikov, dodaja Klopp. Tekma se v torek začne ob 21. uri.