Šeško, Kampl in Oblak na trnih

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu bo danes opoldne potekal žreb parov osmine finala lige prvakov. Največ predstavnikov v osmini finala bo imela Španija (štiri), trije bodo iz Italije in Nemčije, dva kluba bosta četrtfinale lovila iz Anglije, po enega predstavnika pa imajo Danska, Portugalska, Francija in Nizozemska. Na trnih bodo tudi trije Slovenci, Benjamin Šeško in Kevin Kampl z Leipzigom bosta žreb dočakala iz bobna drugouvrščenih ekip, Jan Oblak pa bo z Atleticom na nasprotnika čakal v bobnu zmagovalcev skupin.

Ljubitelji najmočnejšega evropskega klubskega nogometnega tekmovanja nestrpno odštevajo ure do začetka žreba parov osmine finala lige prvakov. Ob 12. uri bodo svoje nasprotnike v boju za uvrstitev med najboljših osem ekip dobili tudi trije Slovenci: Benjamin Šeško in Kevin Kampl z Leipzigom ter Jan Oblak z Atletico Madridom.

Nosilci – zmagovalci skupin:

Arsenal (Ang)

Atletico Madrid (Špa)

Barcelona (Špa)

Bayern München (Nem)

Borussia Dortmund (Nem)

Manchester City (Ang)

Real Madrid (Špa)

Real Sociedad (Špa) Izzivalci – drugouvrščeni v skupini:

Köbenhavn (Dan)

Inter (Ita)

Lazio (Ita)

Napoli (Ita)

Porto (Por)

PSG (Fra)

PSV Eindhoven (Niz)

RB Leipzig (Nem)

Oblak je z Atletico Madridom na zadnji tekmi skupine E prejšnji teden v neposrednem boju za prvo mesto z 2:0 ugnal Lazio in si zagotovil najboljše izhodišče pred žrebom. Atletico je skupinski del končal s štirimi zmagami in dvema porazoma. Z drugo pozicije oziroma v vlogi izzivalcev pa žreb pričakuje Leipzig Šeška, ki je v tej sezoni lige prvakov že dvakrat zadel v polno, in Kampla. Nemška ekipa je v prvem delu v skupini G zabeležila štiri zmage in dva poraza, tekmovanje pa je končala na drugem mestu skupine G za zmagovalcem in branilci naslova Manchester Cityjem.

Kdo bo nasprotnik Jana Oblaka in Atletica v osmini finala lige prvakov? Foto: Guliverimage

V bobnu nosilcev bodo žreb poleg Atletica in Manchester Cityja pričakali še Arsenal, Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Real Madrid in Real Sociedad. V bobnu izzivalcev pa so poleg Leipziga še Köbenhavn, Inter, Lazio, Napoli, Porto, PSG in PSV.

Kot velevajo pravila, se v osmini finala ne moreta srečati tekmeca iz iste države, prav tako pa si ne moreta nasproti stati nasprotnika, ki sta se srečala že v skupinskem delu tekmovanja.

Liga prvakov se bo s tekmami osmine finala nadaljevala 13., 14., 20. in 21. februarja, ko bodo na sporedu prve tekme osmine finala, povratne tekme pa se bodo igrale 5., 6., 12. in 13. marca 2024.

