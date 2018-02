Real na krilih rekorderja Ronalda potolkel PSG, petarda Liverpoola

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme)

Beli baletniki so na domačem igrišču gostili zvezdniški PSG, spektakel na štadionu Santiago Bernabeu pa je prinesel tudi obračun portugalskega asa Cristiana Ronalda in Brazilca Neymar, ki je lani s prestopom iz Barcelone k Parižanom poskrbel za najdražji nogometni posel v zgodovini nogometne igre.

Real je v začetku tekme močno pritisnil, Parižani pa so najhujše prevedrili in po deseti minuti tekme postajali vse nevarnejši, v 33. minuti pa so domači navijači doživeli šok, ko je po hitrem protinapadu Parižane v vodstvo popeljal Adrien Rabiot.

Rekord Cristiana Ronalda

Cristiano Ronaldo - prvi nogometaš, ki je v ligi prvakov dosegel sto golov za eno moštvo. Foto: Reuters

Tik pred koncem prvega polčasa je Real izenačil. Z enajstih metrov je zadel Cristiano Ronaldo. Najstožjo kazen je sodnik dosodil zaradi prekrška Lo Celsa nad Kroosom v kazenskem prostoru PSG-ja.

Ronaldo se je zapisal v zgodovino, to je bil njegov stoti gol v ligi prvakov za Real Madrid. Postal je prvi nogometaš, ki je dosegel stotico za eno moštvo.

Ronaldo je v 83. minuti Real popeljal v vodstvo z 2:1, nato pa je hitro zatem vodstvo domačih povišal še Marcelo. Ronaldo ima zdaj v ligi prvakov 116 golov, 101 je dosegel v dresu Reala, 15 še kot član Manchestra Uniteda.

Liverpool napolnil mrežo Porta

Mariborski znanec Liverpool gostuje pri Portu. Že po 30 minutah tekme Angleži vodijo z 2:0. Gole sta zabila Sadio Mane in Mohamed Salah. Prevlada Otočanov se nadaljuje tudi v drugem polčasu, na 3:0 je v 53. minuti z drugim golom na tekmi povišal Mane. V 69. minuti je na semaforju pisalo že 4:0, navijače Liverpoola je razveselil še Roberto Firmino. V 85. minuti je še enkrat udaril Mane, Liverpool je zmagal temeljito, s 5:0.

Angleškima velikanoma se lahko smeji

Gonzalo Higuain je dosegel dva zadetka, a sta mu večer pokvarila zapravljen strel z bele točke ob koncu prvega dela in remi Tottenhama. Foto: Reuters Čeprav se je zdelo, da Tottenham v Torino prihaja v najboljši mogoči formi, so tekmo veliko bolje odprli italijanski prvaki, ki so že po devetih minutah vodili z 2:0. Oba zadetka je dosegel Gonzalo Higuain. Argentinec je imel izjemno priložnost tudi za vodstvo s 3:0, a je njegova žoga švignila mimo vratnice Huga Llorisa.

Kazen za zapravljeno priložnost je sledila v 35. minuti, ko je za hrbet Juventusove obrambe odlično stekel Harry Kane in hladnokrvno zadel za 1:2. Domačini so v zadnjih sekundah imeli priložnost za novo vodstvo z dvema zadetkoma prednosti, a je ponovno Higuain zapravil strel z bele točke in gostom dovolil, da so ostali pri življenju.



V drugem polčasu je Tottenhamu uspel popoln preobrat. V 72. minuti je prekaljenega mačka Gianluigija Buffona na levi nogi ujel Christian Eriksen. Danec je s prostega strela zvito sprožil v vratarjev kot, a ker je Buffon na pamet trznil v levo, se je legendarni vratar ravno toliko zmedel, da je bil na koncu prekratek.

Izenačujoči zadetek Tottenhama:

Man City je že na prvi tekmi opravil celoten posel. Sinjemodri so pokazali svojo veličino in že v Baslu zmagali s 4:0. V polno so že po dobrih 20 minutah zadeli Ilkay Gündogan, Bernardo Silva in Sergio Agüero, v drugem polčasu pa je s svojim drugim zadetkom končni izid postavil Gündogan.

