Največji izziv za Vida Belca, odkar je na Cipru

Danes bo himna liga prvakov, ki je uvertura na vseh kvalifikacijskih tekmah zadnjega kroga, zadonela iz zvočnikov na treh stadionih. Ljubiteljem nogometa bo božala ušesa v Linzu, Cluj-Napoci in Nikoziji, kjer bosta na delu dva slovenska legionarja. Vid Belec in Roman Bezjak bosta s ciprskim prvakom Apoelom poskušala prirediti veliko presenečenje in izločiti favorizirani Ajax iz Amsterdama. Nizozemski velikan je v prejšnji sezoni navduševal v ligi prvakov, izločil Real Madrid in Juventus, nato pa so ga v polfinalu delile le sekunde od preboja v sklepno dejanje.

V poletnem prestopnem roku je ostal brez nekaterih zvezdnikov, a je še vedno zadržal ekipo, s katero bi lahko naskakoval zelo visoke cilje v Evropi. V 3. krogu kvalifikacij je stežka ugnal grškega prvaka PAOK Solun, tokrat pa se bo nameril na APOEL, ki je na Cipru osvojil že sedem zaporednih zvezdic. Zaradi poškodbe bo pri gostih manjkal napadalec Quincy Promes, a bo izkušenega slovenskega vratarja še vedno čakalo ogromno dela. To bo zanj največji izziv, odkar se je odločil za selitev iz Italije in sklenitev sodelovanja z najboljšim ciprskim klubom.

Avstrijski podprvak LASK bo v Linzu gostil belgijskega podprvaka Club Brügge, romunski prvak CFR Cluj, ki je v prejšnjem krogu izločil škotski Celtic, pa bo poskušal izkoristiti prednost domačega igrišča proti češkemu prvaku Slavii.

Stojanović bo poskušal maščevati nekdanje soigralce

Petar Stojanović se bo z zagrebškim Dinamom v play-offu kvalifikacij udaril z mariborskim znancem Rosenborgom. Foto: Reuters V sredo bodo v središču dogajanja dvoboji v Pireju, Bernu in Zagrebu. Grški podprvak Olympiakos se bo za ogromno nagrado, nastop v skupinskem delu lige prvakov prinaša več kot 15 milijonov evrov, potegoval z ruskim podprvakom Krasnodarjem, ki je v prejšnjem krogu užalostil nekdanjega evropskega prvaka Porto. Švicarski prvak Young Boys bo v Bernu pričakal beograjsko Crveno zvezdo, ki je v 3. krogu kvalifikacij po nepozabnem srečanju in izvajanju kazenskih strelov izločila danski Köbenhavn.

Slovenski pridih bo imelo srečanje v hrvaški prestolnici, kjer bo Dinamo Zagreb gostil Rosenborg. Hrvaški prvak se bo udaril z evropskim krvnikom Maribora, branilec Petar Stojanović, nekdanji član vijolic, pa bo poskušal maščevati nekdanje soigralce in izločiti norveškega prvaka.

Vsi kvalifikacijski dvoboji lige prvakov v play-offu se bodo začeli ob 21. uri. Povratne tekme bodo na sporedu prihodnji teden.

Nastop v skupinskem delu lige prvakov ima zagotovljenih že 26 klubov, med njimi jih je tudi pet s slovenskimi legionarji.