Srbski čudež, ki bo še dolgo odmeval

Nogometna prvaka Danske in Srbije, Köbenhavn in Crvena zvezda, sta v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov poskrbela za neverjetno dramo, ki jo je zaznamovalo eno izmed najbolj nenavadnih izvajanj 11-metrovk. Na koncu so se napredovanja veselili Beograjčani, gostitelji pa kar niso mogli verjeti, kaj vse so zapravili na večer, ko je bilo v danski prestolnici vse pripravljeno za zabavo.

To je zgodba, ki jo lahko spiše le nogomet. Danci so se po dramatičnem porazu utapljali v žalosti, Srbi pa se veselili kot otroci. Crvena zvezda je uresničila veliki cilj. Čeprav se je na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov znašla v ogromnih težavah, Köbenhavn pa so od napredovanja delile le še malenkosti, so se rdeče-beli čudežno rešili in na koncu pred polnimi tribunami stadiona Parken izločili danskega tekmeca.

Mladi Danec s "Panenko" razvnel strasti

Jonas Wind je v enem tednu ob izvajanju z bele točke prehodil pot od junaka do osmoljenca. Foto: Reuters Ko sta se Crvena zvezda in Köbenhavn prejšnji teden v Beogradu razšla brez zmagovalca (1:1), srbski prvaki niso skrivali razočaranja. Nasmihala se jim je dragocena zmaga z 1:0, a so se Skandinavci v zadnjih minutah srečanja po spornem kazenskem strelu - Beograjčani so še danes prepričani, da je bil dosojen prestrogo - le rešili. Odgovornost je prevzel mladi Jonas Wind z atraktivnim udarcem, s katerim je posnemal slovitega Čeha Antonina Panenko. Drzen strel, pri katerem gre žoga v loku proti sredini vrat, je obrodil sadove.

Danci so si priigrali prednost in nameravali na domačih tleh proslaviti napredovanje v play-off kvalifikacij za ligo prvakov. To je bil račun brez krčmarja. Stadion Parken je doživel enega najbolj bolečih porazov domačih ljubljencev. Čutila se je slaba volja, podobno kot leta 2005, ko jih je na največjem danskem stadionu šokirala Gorica in zmagala kar s 5:0.

Crvena zvezda od 54. minute z igralcem manj

Köbenhavn je na 1:1 izenačil tik pred koncem prvega polčasa. Foto: Reuters Kaj se je dogajalo na povratni tekmi? Navijači Crvene zvezde - na Danskem se jih je zbralo nekaj tisoč - so bili ogorčeni, ko litovski sodnik Gediminas Mažeika že v uvodnih minutah ni pokazal na belo točko za goste. Beograjčani so vseeno prišli do tako želenega zadetka. Richmond Boakye je popeljal rdeče-bele v vodstvo v 17. minuti, a so izbranci Staleja Solbakkna do konca prvega polčasa vrnili udarec in izenačili. Vse skupaj se je začelo znova (1:1). Gostiteljem se je velika prednost nasmehnila v 54. minuta, ko si je Nemanja Milunović nespametno prislužil drugi rumeni karton.

Danci so imeli igralca več, a tega niso znali izkoristili. Čeprav so stiskali obroč pred vrati srbskih prvakov, je ostalo 1:1. Sledil je podaljšek, v katerem se je nadaljevala premoč Köbenhavna, a je v vratih gostov blestel Milan Borjan. Osem minut pred koncem podaljška so brez igralca ostali tudi Danci, rdeči karton je prejel Mas Jaume. Rezultat se ni več spreminjal, tako da je potnika v zadnji krog kvalifikacij za ligo prvakov določila loterija kazenskih udarcev. Bila je tako nepredvidljiva, da je poskrbela za epski razplet dogodkov.

Igralci "tekmovali med seboj", kdo bo zgrešil

Pri srbskem Blicu so zapisali: "Tako pomembnega izvajanja kazenskih udarcev ni imela Crvena zvezda vse od Barija." V mislih so imeli nepozaben veliki evropski finale iz leta 1991, v katerem je Crvena zvezda, takrat še prvak Jugoslavije, po izvajanju 11-metrovk na stadionu San Nicola v Bariju ugnala Marseille in zasedla evropski prestol.

Vrhunci dvoboja v Köbenhavnu:

Streli z bele točke so se izvajali pred tribuno, polno danskih navijačev. Prednost je bila na strani domačinov. Da bi lahko Crvena zvezda zdržala pritisk, je nakazala že prva serija. Nekdanji nemški reprezentant, kapetan rdeče-belih (na Danskem so igrali v rezervni opremi v modri barvi) Marko Marin, je zadel okvir vrat. Danci so se znašli v prednosti, a je niso znali izkoristiti za zmago. Sledil je zaplet, velika drama, odločena šele 21 kazenskih udarcev pozneje.

Kmalu se je izkazalo, da bodo igralci naleteli na ogromne težave, saj je del igrišča, namenjen izvajanju najstrožjih kazni, ponudil zvrhano kepo blata. Bela točka se je sprala, ostala sta le še blato in okrogel del neravnega igrišča. Pri Köbenhavnu je ta tako oviral Viktorja Fischerja, da je zgrešil cilj, v tretji seriji je zaradi blata žogo pod oblake poslal Srb Milan Jevtović in spomnil na znamenito izvajanje Sergia Ramosa. To pa je bil šele začetek zgrešenih in neposrečenih poskusov.

Vratar Crvene zvezde Milan Borjan (levo) in Richard Boakye, strelec edinega zadetka za goste v rednem delu tekme, nista skrivala dobre volje. Foto: Reuters

Vratar Crvene zvezde Borjan je ubranil strel Pierru Bengtsonu in vrnil Beograjčane v igro. V peti seriji sta bila oba izvajalca natančna, sledilo je nadaljevanje. Najprej je Dušan Jovančić poslal žogo zelo visoko nad prečko, a Danci niso izkoristili prve zaključne žogice. Borjan je ubranil strel Dameju N'Doyeju. Nato je zgrešil cilj Veljko Simić, ponovno je žoga švignila nad vrati, a je Köbenhavn zapravil še drugo zaključno žogico. Hrvat Karlo Bartolec je prav tako poslal žogo v zrak in se začudeno prijel za glavo. Izvajalci so imeli ogromne težave zaradi blata.

Trener Crvene zvezde: Verjamem v božje sile

Na stadionu Rajka Mitića se bo tudi letos igral evropski nogomet vsaj do decembra. Foto: Reuters Crvena zvezda se je ponovno vrnila od mrtvih, drama pa je šla celo tako daleč, da so na vrsto prišli prav vsi nogometaši, ki so takrat ostali na igrišču. Gledalci so spremljali maratonsko izvajanje, po desetih serijah - na koncu sta se izkazala tudi oba vratarja in zatresla mrežo - je bilo še vedno izenačeno. Enajsta serija je osrečila goste. Branilec Radovan Pankov je še drugič suvereno premagal danskega vratarja, nato pa je k žogi stopil Wind. Ravno tisti, ki je v Beogradu s Panenko izenačil na 1:1.

Na povratni tekmi se mu v drugo ni posrečilo, Borjan, ponosni Srb, ki nastopa za kanadsko izbrano vrsto, rodil pa se je v Kninu, ki ga je kot otrok zapustil s statusom vojnega begunca, je prebral njegovo namero. Ubranil je strel, nepopisno slavje Crvene zvezde se je lahko začelo.

Ko je Milan Borjan ubranil strel Jonasu Windu, so se sanje Köbenhavna o ligi prvakov v trenutku razblinile. Foto: Reuters

"Ponosen sem, da sem Srb in da Zvezda predstavlja Srbijo v Evropi. Javnost nas je po prvi tekmi že skoraj prekrižala, saj smo igrali proti zelo dobri ekipi. Na Dansko smo prišli igrat zase, za družino, navijače in Srbijo. Igralcem sem dejal, da ljudje načrtujejo stvari, bog pa odloča. Verjamem v božje sile," je dejal trener Vladan Milojević in priznal, da niso trenirali 11-metrovk. "To je vedno loterija," je dodal strateg, ki je srbskega velikana popeljal v skupinski del evropskih tekmovanj že tretjič zapored.

"Ne počutim se dobro, igralci pa se verjetno počutijo še slabše," je bil po velikem razočaranju iskren norveški trener Solbakken, ki je pred leti v Kölnu treniral tudi Milivoja Novakovića in Miša Brečka, na Danskem pa Benjamina Verbiča.