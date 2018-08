Oblaku, Handanoviću in najstniku v Moskvi se lahko pridružita še "dinamovca"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V skupinskem delu lige prvakov bo tudi v tej sezoni nastopilo 32 udeležencev. Šestindvajset jih je že znanih, med njimi so tudi trije s slovenskimi legionarji. Play-off kvalifikacij bo razkril še zadnjih šest udeležencev. Med kandidati sta tudi Dinamo Kijev (Benjamin Verbič) in Dinamo Zagreb (Petar Stojanović), ki bosta prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij odigrala v sredo.

V tej sezoni bodo v ligi prvakov nastopili vsaj trije slovenski nogometaši. Jan Oblak se bo družil z evropsko elito na vratih madridskega Atletica, s katerim je v zadnjih mesecih osvojil dve evropski lovoriki (liga Europa in superpokal), Samir Handanović bo uresničil sanje in se na lov za evropski naslov podal z milanskim Interjem, z ruskim podprvakom CSKA Moskva pa se bo med najboljšimi dokazoval tudi slovenski najstnik Jaka Bijol, ki se je poleti iz Velenja preselil v rusko prestolnico, kjer si je pri ruskem velikanu hitro izboril mesto v začetni postavi. Zvezni igralec iz Vuzenice je star šele 19 let.

Verbič in Stojanović na delu v sredo

Benjamin Verbič je v tej sezoni dosegel že tri zadetke. Dva v ukrajinskem prvenstvu, enega pa v Evropi. Foto: Getty Images Slovenskemu trojčku bi se lahko pridružila še dva rojaka. Oba branita barve Dinama. Benjamin Verbič je član kijevskega Dinama, v zadnjih tednih pa je v izjemni strelski formi, tako da pričakuje dvoboja play-offa proti Ajaxu z velikim pričakovanjem, Petar Stojanović pa si služi nogometni kruh pri zagrebškem Dinamu.

Hrvaški prvak bo poskušal prekrižati načrte najboljšemu švicarskemu klubu Young Boys, ki je v prejšnji sezoni po dolgih letih spravil s prestola Basel. Oba Slovenca, ki kandidirata za vstop med evropsko elito, bosta na delu v sredo.

Danes bodo odigrane tri tekme play-offa. V Belorusiji bo gostoval nizozemski prvak PSV Eindhoven, Benfica bo poskušala upravičiti vlogo favorita proti solunskemu Paoku, beograjska Crvena zvezda pa se bo na praznem stadionu Rajka Mitića pomerila z avstrijskim prvakom Salzburgom, ki bi rad spisal zgodovino in se prvič v klubski zgodovini v sodelovanju z Red Bullom preizkusil v ligi prvakov.

Kdo ima že zagotovljen nastop v skupinskem delu lige prvakov (26)? Real Madrid, Atletico Madrid (Jan Oblak), Barcelona, Valencia (vsi Španija), Bayern München, Schalke, Hoffenheim, Borussia Dortmund (vsi Nemčija), Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool (vsi Anglija), Juventus, Napoli, Inter (Samir Handanović), Roma (vsi Italija), PSG, Monaco, Lyon (vsi Francija), CSKA Moskva (Jaka Bijol), Lokomotiv Moskva (oba Rusija), Porto (Portugalska), Šahtar Doneck (Ukrajina), Club Brügge (Belgija), Galatasaray (Turčija), Viktoria Plzen (Češka). Nastop v skupinskem delu lige prvakov prinaša bogato nagrado 15 milijonov evrov.

Liga prvakov, kvalifikacije, play-off (prve tekme):