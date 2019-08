V Zagrebu in Beogradu napolnili blagajni, Stojanović v ligi prvakov

Danes so postali znani uvodni trije udeleženci skupinskega dela lige prvakov, ki so si veliko čast, podkrepljeno z dobrimi 15 milijoni evrov nagrade, zagotovili v kvalifikacijah. Prednost s prve tekme je uspelo ohraniti Stojanovićevemu Dinamu Zagreb, Crveni zvezdi in Olympiakosu. V sredo bo zelo zanimivo v Amsterdamu, kjer bosta pri Ajaxu gostovala slovenska legionarja Vid Belec in Roman Bezjak.

Neposredno udeležbo v skupinskem delu lige prvakov, s tem zagotovljenih vsaj šest tekem na vrhunski ravni in dolgo evropsko sezono, ki bo trajala vsaj do decembra, ima zagotovljenih 26 klubov. Družbo jim bo delala še šesterica najbolj srečnih in spretnih, ki si morajo pot do elite izboriti v kvalifikacijah. Slovenski prvak Maribor je obstal v 3. krogu, slovenske barve v play-offu pa branita hrvaški in ciprski prvak, pri katerih igrajo trije slovenski legionarji.

Stojanović šesti Slovenec v ligi prvakov

Petar Stojanović bo z Dinamom ponovno okusil igranje med evropsko elito. Foto: Mario Horvat/Sportida Dinamo Zagreb je izločil Rosenborg, ki je v 3. krogu kvalifikacij dvakrat premagal Mariborčane (dvakrat po 3:1), tokrat pa je naletel na pretrd oreh. Modri so v hrvaški prestolnici tudi s pomočjo Petra Stojanovića premagali norveškega prvaka z 2:0, tekma v Trondheimu pa se je končala z neodločenim izidom 1:1. Stojanović je tudi na drugi tekmi odigral vseh 90 minut in je tako šesti slovenski nogometaš, ki bo v prihajajoči sezoni nastopil med dvaintridesetimi najboljšimi evropskimi klubi.

Še večjo prednost so imeli nogometaši grškega podprvaka Olympiakosa, ki so v Pireju napolnili mrežo Krasnodarja, slavili pa so tudi na drugi tekmi. Na gostovanju v Rusiji so bili nogometaši grškega kluba boljši z 2:1.

Prava poslastica se je odvila v Beogradu, saj je pred polnimi tribunami stadiona Rajka Mitića gostovala ekipa Young Boys. Švicarski prvak je pred letom dni v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov prekrižal načrte zagrebškemu Dinamu, tokrat pa mu ni uspelo izločiti Crvene zvezde. V Švici se je končalo brez zmagovalca (2:2), z remijem pa se je končal tudi drugi dvoboj (1:1), a so zaradi več doseženih golov v gosteh napredovali srbski prvaki. Zvezda bo tako še drugo sezono zapored nastopila v skupinskem delu lige prvakov, lani je srbski ekipi na domačem stadionu kot edini uspelo premagati tudi poznejšega evropskega prvaka Liverpool.

Belec in Bezjak proti velikemu favoritu

Lahko Vid Belec še enkrat zaklene vrata proti nizozemskemu prvaku? Foto: Guliver/Getty Images V sredo bodo odigrane še zadnje tri povratne tekme play-offa kvalifikacij, po katerih bo znan končni seznam udeležencev najbolj donosnega športnega tekmovanja. Vsak udeleženec bo bogatejši za dobrih 15 milijonov evrov. Bilo bi veliko presenečenje, če med njimi ne bi bilo Ajaxa. V prejšnji sezoni so ga od velikega finala delile le sekunde, tokrat pa mora zaradi slabega koeficienta uspešnosti nizozemskih klubov v Evropi igrati kvalifikacije. Na prvi tekmi na Cipru je remiziral z 0:0, v vratih Apoela pa je blestel Vid Belec. Za ciprskega prvaka nastopa tudi Roman Bezjak, tako da se obeta za slovenski dvojec najpomembnejša evropska tekma v tej sezoni.

Na dobri poti do skupinskega dela lige prvakov sta tudi Club Brugge in praška Slavia, ki sta na prvih tekmah v gosteh z 1:0 premagala LASK Linz oziroma CFR Cluj. Poraženci bodo evropsko sezono nadaljevali v skupinskem delu lige Europa. Žreb skupinskega dela lige prvakov bo v četrtek v Monaku, skupinskega dela evropske lige, ki ga naskakuje tudi NK Maribor, pa dan pozneje.

Nastop v skupinskem delu lige prvakov ima zagotovljen že 26 klubov, med njimi jih je tudi pet s slovenskimi legionarji.