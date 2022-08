V Beogradu bo vroče, Izraelce v rdeče-belem kotlu pričakuje 50 tisoč navijačev

Danes bodo znani trije udeleženci skupinskega dela lige prvakov, ki jih čaka zajetna finančna pogača, kar 17 milijonov evrov. O tem, kdo se bo družil z evropsko elito, se bo odločalo v Plznu, Lizboni in Beogradu, kjer bo dvoboj med Crveno zvezdo in Maccabijem iz Haife na razprodanem stadionu Rajko Mitić spremljalo okrog 50 tisoč gledalcev. V sredo bodo znani še zadnji trije udeleženci, zelo zanimivo bo v neposredni bližini Slovenije, v Zagrebu, kjer bo Dinamo lovil zaostanek proti norveškemu prvaku Bodo/Glimt, za katerega bo stiskal pesti Nino Žugelj.

V ligi prvakov je že znanih 26 udeležencev, po kvalifikacijah se jim bo pridružilo še šest klubov. Trije državni prvaki in trije klubi, ki v prejšnji sezoni v svoji državi niso bili najboljši, a so si zaradi visokega koeficienta uspešnosti v evropskih tekmovanjih svoje države zagotovili priložnost za preboj v ligo prvakov.

Danes se bo o potnikih v skupinski del lige prvakov odločalo v Plznu, Lizboni in Beogradu. Stadion Rajka Mitića, priljubljena "Marakana", bo danes poln do zadnjega kotička. Povratni dvoboj med Crveno zvezdo in Maccabijem iz Haife bo spremljalo okrog 50 tisoč gledalcev, srbski prvak, ki ga vodi "slovenski" zet Dejan Stanković, pa je prepričan, da lahko nadoknadi zaostanek iz Izraela (2:3) in se uvrsti v evropsko ligo prvakov. Benfica bo skušala zadržati prednost s prve tekme proti kijevskemu Dinamu, češki prvak Viktoria Plzen pa se bo spoprijel z neugodno oviro iz Azerbajdžana, Qarabagom.

Ante Čačić, ki je pred devetimi leti vodil NK Maribor, želi v sredo popeljati zagrebški Dinamo v skupinski del lige prvakov. Foto: Vid Ponikvar

V sredo bodo dvoboji z ogromnim vložkom odigrani v Zagrebu, Eindhovnu in Trabzonu. Na stadionu Maksimir bo norveški prvak Bodo/Glimt, za katerega za zdaj le v domačem prvenstvu nastopa nekdanji nogometaš Maribora Nino Žugelj, branil tesno prednost (1:0) s prve tekme. Zagrebški Dinamo, ki je v 3. krogu kvalifikacij izločil izbrance Anteja Šimundže (Ludogorec Razgrad), napoveduje maščevanje za poraz na severu Evrope, kjer je nastopal na umetni travnati podlagi.

Vsi klubi, ki so se uvrstili v play-off, so si že zagotovili 8,6 milijona evrov. Pet jim jih pripada za udeležbo v play-offu, dodatnih 3,6 milijona evrov bodo tisti, ki bodo ostali v play-offu praznih rok, prejeli za nastop v skupinskem delu evropske lige.

Liga prvakov, kvalifikacije, play-off (prve tekme): Torek, 23. avgust:

21.00 Viktoria Plzen - Qarabag /0:0/

21.00 Benfica - Dinamo Kijev /2:0/

21.00 Crvena zvezda - Maccabi Haifa /2:3/ Sreda, 24. avgust:

21.00 Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt /0:1/

21.00 Trabzonspor - Köbenhavn /1:2/

21.00 PSV Eindhoven - Glasgow Rangers /2:2/ // - rezultat prve tekme