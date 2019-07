V živo: Mariborčani lovijo ugoden izid že na gostovanju, Šporar spet zadel

Začetna postava Maribora vs. Valur:

Najlepša spodbuda pred tekmo: Dino Hotić dočakal rojstvo sina.



Lamin in mamica sta super, ata pride z Islandije jutri.#LaminViola #VijolčnaJeLjubezenVečna pic.twitter.com/NQTMnbUS0x — NK Maribor (@nkmaribor) July 10, 2019



Klop: Handanović, Rajčević, Kolmanič, Pihler, Kramarič, Požeg Vancaš, Mešanović.

A to ne pomeni, da ga bo slovenski prvak podcenjeval. "Valur je bolj kakovosten od islandskega prvaka, s katerim smo se merili pred dvema letoma. V to tekmo bo treba vložiti vsaj toliko energije, kot je bodo vanjo vložili islandski prvaki. Jasno je, da smo kakovostnejši, a prostora za podcenjevanje ni in ga ne sme biti. Nasprotnika smo dobro analizirali, kot analiziramo vsakega," opozarja trener Maribora Darko Milanič.

Tik pred začetkom tekme na Islandiji so pri Mariboru objavili, da se je Dinu Hotiću, ki bo začel v prvi postavi, rodil sinček Lamin in dodali, da se z mamico super počutita.

Šporar zadel, a ne bo zadovoljen

Zadetek Andraža Šporarja ni bil dovolj za zmago. Foto: Twitter V sredo so bili na delu še štirje slovenski legionarji. Prav vsi so odigrali celotno srečanje. Barve slovenskega nogometa v dresu slovaškega prvaka iz Bratislave sta branila nekdanja nogometaša Olimpije Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Slovan je pred domačimi gledalci sicer le remiziral (1:1) s črnogorskim prvakom Sutjesko iz Nikšića. Domače je vodstvo v 82. minuti popeljal ravno slovenski napadalec, a so Črnogorci izenačili globoko v sodniškem dodatku.

Bolj vesel remija je lahko poljski prvak Piast Gliwice in slovenski nogometaš Uroš Korun, saj mu je do tega uspelo priti na gostovanju pri Bateju iz Borisova.

Ferencvaroš iz Budimpešte, pri katerem je odlično igral branilec Miha Blažič, pa je doma z 2:1 premagal Ludogorec iz Razgrada.

Liga prvakov, kvalifikacije, 1. krog (prve tekme):