Slovenski prvaki v Dalmaciji izzivajo slovito Barço

Aktualni prvak Dobovec je v soboto praznoval 43. rojstni dan, danes pa ga čaka velika nagrada, a tudi izziv, saj bo prvič odigral dvoboj zaključnega turnirja osmerice lige prvakov. V prazni dvorani v Zadru se bo pomeril s trikratnim evropskim prvakom Barço, ki spada med največje favorite za osvojitev naslova. Katalonci, v klubu nastopajo tako španski kot tudi brazilski reprezentanti, tudi branijo naslov najboljšega kluba stare celine.

Pri Dobovcu, ki je na poti do zaključnega turnirja izločil predstavnika Malte (Luxol) in Kazahstana (Aktobe), bo zaradi kazni manjkal Kristjan Čujec. "Zelo sem ponosen, da igramo med osmimi najboljšimi evropskimi futsal ekipami," ne skriva ponosa trener Dobovca Kujtim Morina. Hrvaškemu strategu je žal, da bodo tribune dvorane v Zadru samevale, podobno velja za njegove izbrance, ki nestrpno čakajo začetek spektakla.

