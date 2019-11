V živo: kozli lovijo sanje: dovolj bi bil že remi! #prenos

Prenos odločilne tekme:

"Na petkovi tekmi nam ustrezata dva rezultata od treh, kar je zagotovo dobra možnost. Vsi skupaj smo dolgo delali in garali za tole, da bi dobili tako priložnost, ki se ne ponudi kar tako in vsakokrat. Dve leti zapored smo v elitnem delu zbrali po šest točk, letos smo šli še korak dlje. Pred zadnjo tekmo imamo možnost, da sami odločamo o svoji usodi. Na prvi pogled sem vam zdi, da je to vse skupaj lahko, pa ni! V petek nam bo nasproti stal klub, ki je željan in lačen uspeha in dokazovanja. Ne pozabimo, da bodo imeli domačini v krasni in impozantni areni CSKA veliko podporo," je uvodoma povedal trener kozlov Kujtim Morina.

"Imamo pravico, da sanjamo. Verjamem, da zmoremo. Zavedam pa se, da bomo vsi dali od sebe zadnji atom moči. Niti predstavljati si ne znam, kakšna sreča in zadovoljstvo bi to bila, da nam uspe," je še dodal Morina, ki ni prvič prišel z ekipo pred vrata raja.