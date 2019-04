Pravljica se nadaljuje: Ajax po Realu izločil še Juventus!

Prva polfinalista lige prvakov sta Barcelona in Ajax. Katalonci so na Camp Nouu visoko s 3:0 premagali Manchester United, Ajax pa je v Torinu z 2:1 šokiral favorizirani Juventus in Cristiana Ronalda. Nizozemci so po Realu izločili še drugega evropskega velikana. V sredo bosta prednost branila Liverpool (v Portu) in Tottenham (pri Manchester Cityju).

Po remiju 1:1 v Amsterdamu je bil pred začetkom povratne tekme v Torinu velik favorit za napredovanje Juventus. Stara dama je po zadetku Cristiana Ronalda tudi povedla z 1:0, a mladeniči Ajaxa se niso predali in že šest minut kasneje prek Donnyja van de Beeka prišli do izenačenja.

Nizozemski podprvaki, ki so letošnjo pot v ligi prvakov začeli v kvalifikacijah, se niso ustavili in ves čas pritiskali na vrata italijanskih prvakov. Tega je ves čas reševal poljski vratar, Wojciech Szczesny, a le do 67. minute, ko je v polno po podaji s kota zadel kapetan Ajaxa, 19-letni branilec Matthijs de Ligt.

Ajax je do konca srečanja zlahka zadržal prednost in po Realu izločil še enega evropskega velikana.

Barcelona s pol moči prek Uniteda

Lionel Messi je z desetimi zadetki daleč najboljši strelec letošnje lige prvakov. Foto: Reuters Angleži so tekmo sicer odlično odprli in prek Marcusa Rashforda že v prvi minuti zadeli prečko, nato pa se je vse podrlo in Barcelona se je na krilih Lionela Messija sprehodila do polfinala. Argentinec je najprej izkoristil veliko napako obrambe Uniteda in mojstrsko premagal španskega čuvaja mreže v dresu Uniteda, Davida de Gee.

Štiri minute kasneje je po strelu Messija španski vratar naredil še veliko napako in tekma je bila tako odločena že po 20 minutah. Končnih 3:0 je v drugem polčasu postavil Philippe Coutinho. Barcelona se je med štiri najboljše uvrstila s skupnim izidom s 4:0.

Poglejte, kaj si je privoščil David de Gea:

Whits De Gea dain Tom pic.twitter.com/ZWzhpImR3s — Tam Sellics son (@gibbogibby1) April 16, 2019

Polfinalna para: 30. april/1. maj:

Tottenham/Man City - Ajax

Barcelona - Liverpool/Porto Povratni tekmi bosta 7. in 8. maja.

Porto in City v zahtevnem položaju

Porto želi po Romi izločiti še angleškega velikana iz Liverpoola, a bo za preboj med štiri najboljše potreboval zelo visoko zmago. Foto: Reuters Največjo prednost na prvih tekmah četrtfinala lige prvakov si je priigral Liverpool. Lanskoletni finalist je na Anfieldu odpravil Porto z 2:0. Na stadionu Dragao se vrača po dobrem letu. Lani je bil v osmini finala neusmiljen in Portugalce v gosteh pomendral s 5:0, tokrat pa nekdanji klub Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina obljublja bolj enakovreden obračun. To je dokazal tudi s predstavo v Liverpoolu, kjer ni manjkalo dosti, da bi zatresel mrežo rdečih.

Angleška poslastica četrtfinala lige prvakov bo na Etihadu. Tottenham odhaja v Tottenham z majhno, a pomembno prednostjo. Na prvi tekmi je ugnal branilce angleškega naslova z 1:0, a tudi izgubil prvega strelca Harryja Kana, ki je odšepal z igrišča po poškodbi gležnja.

Odkar je Josep Guardiola zapustil klop Barcelone, se z Bayernom oziroma Manchester Cityjem še ni prebil dlje kot do polfinala lige prvakov. Foto: Reuters

Izbranci Josepa Guardiole čakajo na veliki evropski podvig. Zanj bodo potrebovali izdatno zmago nad Londončani, ki v ligi prvakov zelo redko izgubljajo v gosteh. Na zadnjih osmih gostovanjih so izkusili grenkobo poraza le enkrat.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Kako so se končale prve četrtfinale tekme? Liverpool je doma premagal Porto z 2:0, Tottenham Manchester City z 1:0, Ajax in Juventus sta remizirala z 1:1, Barcelona pa je v gosteh premagala Manchester United z 1:0.