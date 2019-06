Mariboru na poti do evropskih milijonov grozi visoka poljska ovira

Današnji ples kroglic se bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) začel ob 14.30. V uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov se bo zmagovalcu predkroga pridružilo 31 udeležencev, med katerimi bo tudi slovenski prvak Maribor.

Nazadnje jim je šlo v ligi prvakov imenitno

Maribor je leta 2017 v ligi prvakov zaigral tudi proti Liverpoolu, ki se je nato uvrstil v finale, leto dni pozneje pa postal evropski prvak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Vijolice imajo bogate izkušnje z evropskimi klubskimi tekmovanji. Ko so nazadnje nastopale v kvalifikacijah za ligo prvakov, so preskočile vse ovire in si zagotovile zelo odmeven in donosen nastop v skupinskem delu. Leta 2017 so najprej izločile Zrinjski Mostar (BiH), nato islandski Hafnarfjardar, v zadnjem krogu pa še izraelski Hapoel Be'er Sheva. Odprla so se vrata evropske elite, ki so napolnila mariborsko blagajno s silnimi milijoni, posebno nagrado Uefe. Takrat je bilo potrebno za preboj med najboljše preskočiti le tri ovire, letos pa jih bo potrebno štiri.

Če bo Maribor izpadel na prvi evropski stopnički, za razliko od prejšnjih sezon (nazadnje je tako hitro izpadel leta 2016 proti Astani) ne bi končal evropskih tekem že v začetku poletja, ampak bi ga čakal še popravni izpit v kvalifikacijah za ligo Europa. Takšno pot je lani ubrala ljubljanska Olimpija in se po izpadu v boju za ligo prvakov proti Qarabagu v kvalifikacijah za evropsko ligo prebila vse do odločilnega kroga, ko je v play-offu priznala premoč slovaškemu Spartaku iz Trnave.

Poljski prvak Piast prvič za ligo prvakov

Med možnimi tekmeci Maribora je tudi nekdanji branilec Celja, Rudarja in Domžal Uroš Korun. Foto: Guliver/Getty Images Uefa je Maribor pred današnjim žrebom predhodno uvrstila v tretjo skupino. Vijolice so zaradi visokega evropskega koeficienta deležne statusa nosilca, seznam možnih tekmecev pa se je iz 16 skrčil na šest. Na njem so le nenosilci, med katerimi predstavlja daleč najtežjo oviro Piast Gliwice.

Poljski prvak je v zahtevnem prvenstvu, kjer mrgoli slovenskih legionarjev, prvič v klubski zgodovini zbral največ točk in si prislužil nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov. Za najboljšo poljsko ekipo nastopa tudi izkušeni slovenski legionar Uroš Korun.

Preostali kandidati za uvodnega evropskega tekmeca na papirju predstavljajo bistveno lažje premagljivo oviro. To so prvaki Islandije (Valur Reykjavik), Severne Irske (Linfield), Ferskih otokov (HB Torshavn) in Latvije (Riga), žreb pa bi lahko Maribor združil tudi z zmagovalcem predkroga kvalifikacij, kjer sodelujejo prvaki Kosova, Gibraltarja, San Marina in Andore.

Na delu tudi Šporar, Bajrić in Blažič

V kvalifikacijah bo sodeloval tudi Slovan z Andražem Šporarjem. Foto: Rok Plestenjak Če bo Maribor uspešen v prvem krogu, bo zaradi evropskega koeficienta (18.500) deležen statusa nosilca tudi v drugem dejanju kvalifikacij. To bi mu prišlo še kako prav, saj bi se izognil obračunu s tako neugodnimi tekmeci kot so denimo škotski Celtic, danski Köbenhavn, hrvaški Dinamo Zagreb, beloruski BATE Borisov, kazahstanska Astana, bolgarski Ludogorec, ciprski APOEL, azerbajdžanski Qarabag ali srbska Crvena zvezda.

V prvem krogu kvalifikacij se bo predstavilo tudi nekaj slovenskih legionarjev. Na delu bodo poleg Piasta (Uroš Korun) še slovaški prvak Slovan Bratislava (Andraž Šporar in Kenan Bajrić) ter najboljši madžarski klub Ferencvaroš Budimpešta (Miha Blažič).

Kako je Uefa pred žrebom sestavila skupine? Skupina 1:

Nosilci: Astana (Kaz), Ludogorec Razgrad (Bol), Crvena zvezda (Srb), Shkendija (SMk), AIK Solna (Šve)

Nenosilci: Südüva (Lit), CFR Cluj (Rom), Ferencvaroš (Mad), Nomme Kalju (Est), Ararat-Armenia (Arm) Skupina 2:

Nosilci: Celtic Glasgow (Ško), Qarabag (Aze), Šerif Tiraspol (Mol), F91 Dudelange (Luk), Slovan Bratislava (Slk)

Nenosilci: Valletta (Mal), Sarajevo (BiH), Sutjeska Nikšić (ČG), Partizani Tirana (Alb), Saburtalo (Gru) Skupina 3:

Nosilci: BATE Borisov (Blr), Maribor (Slo), Rosenborg (Nor), HJK Helsinki (Fin), Dundalk (Irs), The New Saints (Wal)

Nenosilci: Piast Gliwice (Pol), Valur Rejkjavik (Isl), Linfield (SIr), HB Torshavn (Fer), Riga (Lat), zmagovalec predkroga v kvalifikacijah

V sredo bo v Nyonu opravljen še žreb 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Prve tekme uvodnega kroga kvalifikacij bodo na sporedu 9. in 10. julija, povratne pa teden dni pozneje, tako da ima Darko Milanič za pripravo moštva na evropske izzive na razpolago le še dobre tri tedne.