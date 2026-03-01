Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Liga NBA, 1. marec

Dončić in njegov prijatelj odločila o prihodnosti LeBrona Jamesa v Los Angelesu?

Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Golden State Warriors

Los Angeles Lakers bodo v noči na ponedeljek lovili zmago proti Sacramentu.

Foto: Guliverimage

Pester nedeljski spored v ligi NBA prinaša 11 tekem. Že ob 19. uri po slovenskem času se bodo New York Knicks v Madison Square Gardnu pomerili s San Antonio Spurs, v zadnji nočni tekmi pa nov izziv čaka Luko Dončića in Los Angeles Lakers, ki se bodo na domačem parketu pomerili s skromnim Sacramentom.

Štirinajst zmag in kar 47 porazov. Takšen je trenutni izkupiček Sacramenta vse razen 48. poraza pa bi v noči na nedeljo predstavljalo presenečenje in veliko razočaranje za navijače Lakersov. Kralji so najskromnejša ekipa rednega dela letošnje lige NBA, a so v zadnjih dneh vseeno kazali nekoliko boljšo formo; po seriji 16 zaporednih porazov so na zadnjih treh tekmah vknjižili dve zmagi, zadnjo proti Dallasu.

Nekdanjo ekipo Luke Dončića sicer nocoj čaka še precej večji izziv; Teksašani se bodo na domačem parketu pomerili z aktualnimi prvaki iz Oklahome.

Dončić in Reaves bi nadaljevala z LeBronom

Slovenski košarkarski as je v soboto svoj 27. rojstni dan proslavil z visoko zmago nad Golden State Warriors. "Šli bomo tekmo za tekmo, ampak kemija bo rasla. Mislim, da je bila današnja tekma ena najboljših tekem, ki smo jih odigrali skupaj," je pred zaključkom rednega dela sezone razlagal Dončić. Jezerniki lahko po različnih poškodbah v tej sezoni znova računajo na 100-odstotno pripravljenost velike trojice Dončić-James-Reaves.

Zaenkrat kaže, da bi to utegnila biti zadnja sezona Lakersov v takšni sestavi. Prihodnost 41-letnega LeBrona Jamesa ostaja zavita v tančico skrivnosti, iz ZDA pa zdaj prihajajo informacije o tem, da bosta imela pomembno besedo pri tem prav Dončić in njegov dobri prijatelj Austin Reaves.

Zaenkrat se zdijo možni trije scenariji; James bi lahko po koncu letošnje sezone sklenil eno najbolj impresivnih poti v zgodovini športa in se poslovil od profesionalne košarke, v kolikor se odloči svojo dolgo kariero še podaljšati, pa bo to storil v dresu Lakersov ali svoje nekdanje ekipe Cleveland Cavaliers.

Po informacijah portala Lakers Daily Dončić in Reaves 'navijata', da bi z ameriškim zvezdnikom delila garderobo tudi v naslednji sezoni. "Čeprav sta se Rob Pelinka in Jeanie Buss pripravljena posloviti od enega najboljših košarkarjev vseh časov, bosta Dončić in Reaves, kot trdijo naši viri, skušala Jamesa prepričati, da se v naslednji sezoni vrne. Če je to njuna želja, bosta Pelinka in Buss to željo uslišala, ker želita okrog zadovoljnega dvojca zvezdnikov graditi prihodnost franšize," so zapisali na omenjenem portalu.

Liga NBA, 1. marec:

Lestvici

