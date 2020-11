Svetovnim podprvakom Hrvatom grozi izpad. Neverjetno, kaj se je zgodilo Sergiu Ramosu.

Za nami so sobotne tekme predzadnjega kroga lige narodov. Zanimivo je bilo predvsem v elitni ligi A, v kateri so v obračunu svetovnih in evropskih prvakov Francozi premagali Portugalce. Svetovni podprvaki Hrvati so na Švedskem doživeli nov poraz in so v zelo slabem položaju. Zelo slab večer je tudi za kapetanom Španije Sergiom Ramosom. Slovenija si lahko v nedeljo, ko bo v ligi C gostila Kosovo, že zagotovi prvo mesto v svoji skupini.

Razočarani kapetan Hrvaške Luka Modrić je s svetovnimi podprvaki izgubil tudi na Švedskem. Foto: Guliverimage

Derbi sobotnega večera je bil v tretji skupini lige A, v kateri so evropski prvaki Portugalci, ki branijo tudi naslov v ligi narodov, gostili svetovne prvake Francoze. Ti so z golom N'Gola Kanteja na začetku drugega polčasa zmagali z 1:0 in krog pred koncem skočili na vrh lestvice. Cristiano Ronaldo, ki je že pri 102 golih v portugalski reprezentanci, je še na šesti tekmi proti Francozom ostal brez gola.

V isti skupini so bili na delu tudi svetovni podprvaki Hrvati in doživeli še četrti poraz na petih tekmah lige narodov, ki so jih odigrali. Varovanci selektorja Zlatka Dalića so imeli na Švedskem veliko težav, saj so zaradi okužb s koronavirusom najprej ostali brez branilca Domagoja Vide, potem pa še pomembnega vezista milanskega Interja Marcela Brozovića. Švedi so zmagali z 2:1, enega od golov pa je zabil novopečeni 20-letni zvezdnik Juventusa Dejan Kuluševski, ki je prišel do prvega gola v reprezentančni majici. Hrvati so po novem porazu na zadnjem mestu svoje skupine in jim grozi izpad v nižji razred.

Kapetan Španije Sergio Ramos po eni izmed enajstmetrovk, ki ju je zapravil v Baslu. Foto: Reuters

Neverjetno, kaj se je zgodilo novemu rekorderju Ramosu

V četrti skupini so na vrh skočili Nemci, ki so doma brez težav s 3:1 odpravili Ukrajince. S prvega mesta so sestopili Španci, ki jih je pred porazom z golom v zadnji minuti rešil napadalec Villarreala Gerard Moreno. Z 1:1 so remizirali v Švici.

Tam je bil v središču pozornosti izkušeni španski kapetan Sergio Ramos, za katerega je bil to 177. reprezentančni nastop, s katerim je na večni evropski lestvici prehitel legendarnega Italijana Gianluigija Buffona in postal evropski rekorder. Še bolj kot s tem pa je zvezdnik Real Madrida nase opozoril z enajstmetrovkami. Branilec Reala, ki slovi kot izjemen izvajalec najstrožjih kazni in je pred tem v gol spremenil 25 prejšnjih poizkusov, je tokrat zapravil kar dva strela z bele točke.

Jan Oblak je prejšnji mesec v Prištini ohranil mrežo nedotaknjeno. Bo tako tudi v nedeljo v Stožicah? Foto: Reuters

Oblak nepremagan tudi v peto?

Zasedba Matjaža Keka bo na delu v nedeljo. V Ljubljani bo pričakala Kosovo, ki ga je prejšnji mesec v Prištini premagala z 1:0, edini zadetek na srečanju pa je dosegel Haris Vučkić.

Napadalec Zaragoze zaradi manjše poškodbe ni kandidiral za dvoboj proti Azerbajdžanu, slovenski selektor pa bi lahko v nedeljo ponudil nekoliko spremenjeno zasedbo v primerjavi z oktobrsko akcijo. V ekipo se je namreč vrnil Josip Iličić, za razliko od oktobra sta med kandidati tudi Andraž Šporar in Miha Zajc, Jan Oblak pa bo skušal nadaljevati izjemen niz in zadržati nedotaknjeno mrežo v ligi narodov. To je letos v tem tekmovanju na vseh štirih srečanjih uspelo le še čuvaju mreže Walesa Waynu Hennesseyju.

Če bi Slovenija osvojila vse tri točke, Grčija pa bi na gostovanju v Kišinjevu ostala brez zmage, bi si Kekova četa zagotovila prvo mesto in napredovanje v ligo B ob naslednji izvedbi lige narodov še pred zadnjim krogom! S prvim mestom v skupini pa bi Slovenija ostala tudi v krogu kandidatov, ki bodo deležni posebnega povabila za nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022. Obračun v praznih Stožicah se bo v nedeljo začel ob 20.45.